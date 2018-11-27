Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на пост начальника управления печати 44-летнего Евгения Нечепуренко, соответствующий документ опубликован на сайте.
"На высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником управления печати и массовых коммуникаций. Также он будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края с 30 ноября 2018 года до государственной регистрации управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края", — уточняет пресс-служба губернатора.
Напомним, Евгений Нечепуренко занимал должность начальника управления по СМИ при губернаторе Александре Карлине с 2006 по август 2014 года. О том, что именно он получит это место, портал Amic.ru писал ранее со ссылкой на свои источники.
Предыдущий начальник управления Максим Герасимюк от должности освобожден и, судя по всему, другого назначения в краевом правительстве уже не получит.
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