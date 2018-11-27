Статистику о здоровье населения будут собирать в России ежегодно

Правительство России изменило систему федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, сообщается на сайте кабмина, пишет "Парламентская газета".
Вместо проводимого один раз в пять лет федерального статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, с 2019 года будет ежегодно проводиться наблюдение состояния здоровья населения.
Получаемая информация в рамках наблюдения за состоянием здоровья населения будет использоваться в ходе реализации национального проекта "Демография", в том числе для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан России.
Ранее сообщалось, что Росстат планирует отказаться от бумажной переписи населения к 2030 году. Планируется перейти на электронный формат информации о жителях страны. Такая схема будет протестирована уже через 7 лет — в 2025 году, при микропереписи населения. Следующая перепись населения пройдет с 1 октября по 4 ноября 2020 года.
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