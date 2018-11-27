В Алтайском крае сменился руководитель ведомства, отвечающего за тарифы

Сергей Родт (на фото) освобожден от временного исполнения обязанностей начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Чиновник был уволен с государственной гражданской службы Алтайского края 27 ноября в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
Как сказано на сайте правительства региона, врио начальника управления с 28 ноября станет Олег Колосков. До этого он занимал должность замначальника в этой же структуре, находясь в подчинении у Сергея Родта. Кроме того, Колосков являлся начальником отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий в управлении по тарифам.
Ранее портал Amic.ru предполагал, что при новом губернаторе Викторе Томенко Сергей Родт станет как раз одним из кандидатов "на выбывание". До этого вверенное ему ведомство приняло целый ряд неоднозначных решений, включая нормативы на водоснабжение, которые смог отменить лишь Верховный суд. Поэтому перспективы пребывания Родта на своем посту выглядели туманными.
Стоит отметить, что Сергей Родт проработал на своей должности 8,5 лет — с мая 2010 года. В его активе — юбилейная медаль Алтайского края (2013 год), а также знак "За вклад в развитие города Барнаула" (2016 год).
Олег Колосков родился 14 октября 1975 года в селе Колывань Курьинского района. Окончил Курьинскую среднюю школу. Получил специальность "финансист" по окончании в 1998 году экономического факультета АлтГУ. Работал по специальности на предприятиях торговли и пищевой промышленности. В 2002 году в должности замгендиректора возглавил финансовую службу ОАО "Алтаймолпром", с 2006 года до поступления на госслужбу в марте 2011 года являлся заместителем директора ООО "Магистр". В управлении по тарифам занимал должности начальника сектора, начальника отдела. В декабре 2017 года назначен на должность заместителя начальника управления, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.
Комментарии
а предыдущие нахавались?
в квиташке за ноябрь опять повышены тарифы на отопление и гор.воду
До этого вверенное ему ведомство приняло целый ряд неоднозначных решений, включая нормативы на водоснабжение, которые смог отменить лишь Верховный суд.
а-то, с 2014 года по 2018 год, то есть за 4 года, благосостояние жителей Барнаула так выросло, что нормативное потребление хол/гор воды у него выросло в 1,57/1,78 раза ))
27.11.2018 14:04
- гость -
Да нормативы пусть хоть в 10 раз увеличат. Ставьте счетчики.