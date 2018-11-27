Около 78% россиян считают, что возраст продажи алкоголя необходимо повысить с 18 до 21 года. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут "Известия".
По мнению 44% опрошенных, алкоголь может стать причиной развода. 42% уверены, что злоупотребление приведет к потере работы и жилья. Еще 39% считают, что спиртное может быть причиной бытовых травм, 38% — автомобильных аварий, 33% — преступлений.
Кроме того, по мнению россиян, злоупотребление алкоголем снижает работоспособность и приводит к прогулам (54%), а также разрушительно действует на здоровье (46%).
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23 ноября 2018 года, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.
Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупать алкоголь, будет представлен в 2019 году.
Комментарии
Полнейший бред!
И в армию тогда с 21. И права с 21.
У меня есть подозрение ни кто ни у кого ни чего не спрашивал. Мне так кажется
А что у нас, большинство семейных, водителей, работающих и имеющих жилье - младше 21 года? Однако...
27.11.2018 16:04
- гость -
начиная с 1991 года граждан СССР уже перестали спрашивать.
а при нынешних царях то и подавно вспомни пенсионную реформу народ против !!! а Вова за...
Опять бабок у подъезда опрашивали? Интренет они ббб ставят, интернет, он нам и на... не нужен! ©
чёт походу эттеже люди что пЫню президентом выбрали. их никто не видил но они есть
27.11.2018 16:05
- гость -
А что у нас, большинство семейных, водителей, работающих и имеющих жилье - младше 21 года? Однако..
радуйся, скоро детей сделают до 30 и запретят им пить, купить и размножаться
27.11.2018 16:58 А вот насчет размножаться - правильно! Одни недотыкомки и плодятся.