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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона — этот пост заняла Екатерина Четошникова.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, также на Екатерина Четошникову возложено временное исполнение обязанностей по должности начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Это связано с тем, что само управление переживает модернизацию и видоизменение. Таким образом, Екатерина Викторовна будет осуществлять "двойные" полномочия до государственной регистрации управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Как уже сообщалось, ранее место руководителя управления спорта и молодежной политики Алтайского края занимала Елена Лебедева, которая покинула сей пост в связи с сокращением этой должности.
Напомним, что Екатерина Четошникова до последнего времени занимала кресло проректора по воспитательной работе Алтайского государственного педагогического университета. Также она являлась руководителем комиссии по развитию добровольчества, делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Алтайского края, руководителем ресурсного центра поддержки добровольчества Алтайского края.
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