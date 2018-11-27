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Министр алтайской культуры прояснила судьбу здания Художественного музея

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рабочие зайдут на многострадальный объект уже на следующей неделе

Фото: правительство Алтайского края

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в эфире программы "Открытое правительство" на телеканале "Катунь 24" заявила, что уже на следующей неделе возобновится стройка многострадального Художественного музея Барнаула на площади Октября. По ее словам, подрядная организация "Селф", выигравшая аукцион, приступит к работе уже в ближайшие дни. При этом музей достроят, как и ожидалось, только в 2021 году. К этому моменту уже, к слову, пройдет чемпионат Европы по футболу, выйдет вторая часть "Аватара", в этом же году пройдут выборы в Госдуму.

На достройку музея уйдет 611 миллионов рублей. Еще около 600 миллионов рублей власти Алтайского края намерены потратить на закупку оборудования для него. Таким образом, на достройку музея в целом потребуется около 1,2 миллиарда рублей, что в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.

Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

Сейчас компания "Селф" уже активно строит несколько важных объектов в Алтайском крае. В частности, театр кукол "Сказка", который должен быть сдан летом 2019 года. Общая стоимость этого проекта оценивается почти в 300 миллионов рублей.

Строить Государственный художественный музей Алтайского края начали еще при прошлом руководителе региона Александре Карлине. Экс-губернатор гордился этой стройкой и неоднократно подчеркивал, что музей обязательно появится. Однако теперь открывать его будет уже другой руководитель региона.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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