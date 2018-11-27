Путин поздравил Бориса Гребенщикова с "созданием целого мира"

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием основателя группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, отметив его особый творческий путь. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами", — говорится в поздравлении.
Путин пожелал Гребенщикову здоровья, вдохновения и новых планов.
Борис Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года. Основал рок-группу "Аквариум", дебютный альбом которой — "Искушение святого Аквариума" — вышел в 1973 году. Музыкант стал обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" за вклад в развитие музыкального искусства.
Комментарии
Поздравляют только тех кто лоялен к нынешней власти и лижит з@Д.
100% что ВВП Макаревича АВ не будет поздравлять (11 декабря) вот и проверим.