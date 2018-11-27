Заринские семиклассник Сергей Четвергов и восьмиклассник Владимир Хромов получили благодарственные письма от лидера ЛДПР Владимира Жириновского за спасение детей при пожаре. Награждала их от имени главного либерал-демократа страны Евгения Боровикова, глава алтайской ЛДПР.
"В середине ноября в Заринске могла случиться страшная трагедия. В одном из домов по улице Союза Республик загорелась квартира на первом этаже. Семилетний мальчик и девятилетняя девочка едва не погибли — от спасительного прыжка вниз их отделяла решетка на окне. Железо, которому было предназначено защищать, теперь не давало выжить. Ребятишек вызволили два подростка из школы по соседству. Семиклассник Сергей Четвергов и восьмиклассник Владимир Хромов не растерялись и вытащили малышей через форточку", — рассказали в пресс-службе партии.
Кроме благодарственных писем за проявленное мужество и самоотверженность от Владимира Жириновского, ребята получили денежное поощрение от Евгении Боровиковой и памятные сувениры от ЛДПР (сумки, чай, наручные часы, кепки и футболки).
"Это настоящие герои. Они заметили огонь, они не прошли равнодушно мимо, не испугались. Пока есть такие люди — на свете будет место подвигам, большим и маленьким. К сожалению, до сегодняшнего дня никто из представителей власти официально так и не наградил ребят. Да и руководство школы № 3 могло как-то более торжественно организовать наше поздравление, устроить нормальную линейку. Школа должна гордиться такими учениками", — отметила Евгения Боровикова.
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