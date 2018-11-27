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Руководителем строительного и жилищного надзора в Алтайском крае стал Олег Веремеинко, который до последнего времени работал в Красноярске.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Виктор Томенко назначил его временно исполняющим обязанности руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.
"Также Олег Веремеинко будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности руководителя Государственной инспекции Алтайского края до государственной регистрации инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края", — сказано в официальном сообщении властей.
Напомним, Виктор Томенко назначил бывшего руководителя Государственной инспекции региона Андрея Степанова управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.
Что касается персоны Веремеинко, то Олег Иванович до назначения в Алтайский край занимал пост заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае.
На этом месте он отвечал за организацию и осуществление строительного контроля при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, взаимодействие с ОМС, УК, ТСЖ, РСО и собственниками по вопросам выполнения и приемки работ.
Ранее он был заместителем руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
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