Банки стали требовать обоснований на переводы в тысячу рублей

Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм — в пределах 1 тысячи рублей, в противном случае карту могут заблокировать, пишут "Известия".
В публикации приводятся истории клиентов банков, которые уже столкнулись с проблемами. Например, у москвички Анастасии попросили письменное обоснование экономического смысла перевода средств, а также документы, подтверждающие происхождение денежных средств, письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты. Перевод был при этом как раз на сумму в 1 тысячу рублей.
С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тысячу рублей с карты одного банка на карту другого. Операция вызвала вопросы. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.
А москвича Виталия попросили предоставить фотографию карты, с которых на его карту была переведена 1 тысяча рублей. Карту молодого человека заблокировали.
При этом в публикации упоминается, что Центробанк считает такие действия кредитных организаций незаконными.
Отмечается, что банки действительно мониторят движение средств и могут приостановить операцию, если сочтут, что перевод совершен без согласия владельца средств. Но банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Ему лишь нужно получить подтверждение от владельца счета/карты, что перевод произошел с его согласия.
Комментарии
никак самозанятых выявляют ))
совсем обалдели уже
30000 перевожу периодически, без шума и пыли за раз, лимит на операции по Сбербанку при переводе в другой банк, никаких вопросов. Новость высасона из пальца.
деньги мои, обоснование - хочу.
Тоже не сталкивался, надеюсь и не придется, иначе откажусь от таких услуг, вполне обойдусь без них - по старинке! Не так удобно, зато отчитываться не перед кем не надо! Думаю так же думают десятки миллионов потребителей.
Ваще похоже на выстрел в ногу для банкиров, сколько клиентов лишаться...
Ещё момент, а миллиардные суммы в сторону Кипров у банков вопросов не вызывают? Нда уж...
У знакомого карту заблокировали за перевод 1500 рублей на карту жены.
Он несколько дней бегал, носил в банк паспорт свой и жены, копию свидетельства о браке, доказывал что это внутрисемейные переводы.
У другого знакомого карту дважды блокировали.
После первого раза запросили все документы. Причем переводов на карту было два в месяц, принимал по договору оплату за аренду. Бегал в банк, передавал сканы договора аренды, выписку из налоговой, что все налоги уплачены, еще какие-то бумаги, через дней 10 разблокировали.
Через год ситуация повторилась, снова заблокировали, снова договоры аренды ровно с теми же организациями, снова выписки из налоговой и т.д. Дней через 10 разблокировали.