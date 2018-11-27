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Банки стали требовать обоснований на переводы в тысячу рублей

, ИА "Амител"
Центробанк считает такие действия кредитных организаций незаконными

Фото: financestrades.ru

Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм — в пределах 1 тысячи рублей, в противном случае карту могут заблокировать, пишут "Известия".

В публикации приводятся истории клиентов банков, которые уже столкнулись с проблемами. Например, у москвички Анастасии попросили письменное обоснование экономического смысла перевода средств, а также документы, подтверждающие происхождение денежных средств, письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты. Перевод был при этом как раз на сумму в 1 тысячу рублей.

С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тысячу рублей с карты одного банка на карту другого. Операция вызвала вопросы. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.

А москвича Виталия попросили предоставить фотографию карты, с которых на его карту была переведена 1 тысяча рублей. Карту молодого человека заблокировали.

При этом в публикации упоминается, что Центробанк считает такие действия кредитных организаций незаконными.

Отмечается, что банки действительно мониторят движение средств и могут приостановить операцию, если сочтут, что перевод совершен без согласия владельца средств. Но банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Ему лишь нужно получить подтверждение от владельца счета/карты, что перевод произошел с его согласия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 15:01
- гость -

никак самозанятых выявляют ))

0  0
27.11.2018 15:03
- гость -

совсем обалдели уже

0  0
27.11.2018 15:03
- гость -

30000 перевожу периодически, без шума и пыли за раз, лимит на операции по Сбербанку при переводе в другой банк, никаких вопросов. Новость высасона из пальца.

0  0
27.11.2018 15:05
месный

деньги мои, обоснование - хочу.

0  0
27.11.2018 15:14
- гость -

Тоже не сталкивался, надеюсь и не придется, иначе откажусь от таких услуг, вполне обойдусь без них - по старинке! Не так удобно, зато отчитываться не перед кем не надо! Думаю так же думают десятки миллионов потребителей.
Ваще похоже на выстрел в ногу для банкиров, сколько клиентов лишаться...
Ещё момент, а миллиардные суммы в сторону Кипров у банков вопросов не вызывают? Нда уж...

0  0
27.11.2018 15:54
- гость -

У знакомого карту заблокировали за перевод 1500 рублей на карту жены.
Он несколько дней бегал, носил в банк паспорт свой и жены, копию свидетельства о браке, доказывал что это внутрисемейные переводы.

У другого знакомого карту дважды блокировали.
После первого раза запросили все документы. Причем переводов на карту было два в месяц, принимал по договору оплату за аренду. Бегал в банк, передавал сканы договора аренды, выписку из налоговой, что все налоги уплачены, еще какие-то бумаги, через дней 10 разблокировали.
Через год ситуация повторилась, снова заблокировали, снова договоры аренды ровно с теми же организациями, снова выписки из налоговой и т.д. Дней через 10 разблокировали.

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