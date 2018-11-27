Барнаульский "стрелок из ТТ" получил 15 лет колонии за убийство и разбой

27 ноября была поставлена точка в уголовном деле барнаульца Александра Никифорова, в марте 2017 года в лесу близ шоссе Ленточный бор застрелившего свою знакомую Наталью Лапшину.
Решение вынес Алтайский краевой суд. Обвинение просило 16 лет колонии строгого режима для "стрелка из ТТ". Суд приговорил Никифорова к 15 годам по двум статьям УК — убийство и разбой.
На сегодняшнем заседании обвиняемый выступил с последним словом. Он по-прежнему настаивал на причинении смерти по неосторожности, не соглашаясь признать вину за насильственную смерть.
Напомним, согласно первоначальной версии, Александр Никифоров в конце марта позвал на прогулку в лес Наталью Лапшину, с которой познакомился незадолго до этого в Интернете. Никифоров утверждал, что они стреляли по деревьям из пистолета ТТ, а его спутница случайно оказалась на линии огня, когда он целился. Тот факт, что подозреваемый скрылся с места преступления, забросав тело ветками и забрав мобильные телефоны убитой, он сам объяснил шоковым состоянием.
Куда затем пропала сумка Натальи Лапшиной, Никифоров якобы не знал. Незаконно хранившийся у него пистолет, который тот с полным магазином будто бы нашел за кафе "Ноев ковчег", подсудимый сдал добровольно во время обыска, чем оградил себя от преследования за незаконное хранение оружия. К слову, пистолет, который подсудимый якобы нашел в Барнауле, был произведен в Польше еще в 1953 году, но не числился ни в одной из баз. Что до обойм, то одна из них оказалась похищенной в 1990-е годы из военной части, дислоцированной в Чечне.
Основываясь на вышеизложенном, правоохранители инкриминировали ему только ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), так как на тот момент не был выявлен мотив преступления.
В ходе разбирательства в Центральном районном суде родственники убитой настаивали на переквалификации дела на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Не без труда им все-таки удалось добиться возврата материалов прокурору для дополнительного расследования. Параллельно выяснилось, что с банковских карт Натальи Лапшиной в вечер убийства произошло списание почти 69 тысяч рублей. Так, в уголовном деле наконец появился мотив и дополнительная статья обвинения. Во второй раз дело направили в краевой суд, рассмотрение продолжалось несколько месяцев. Все это время, если говорить точнее, с конца февраля, Никифоров находился в СИЗО.
По данным портала Amic.ru, сторона защиты намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.
Комментарии
а может и хорошо, что он деньги с карты украл?
Если бы не амик и его комментаторы, так бы и проканало бы "причинение смерти по неосторожности". Респект им.
ухты неужели
Спасибо всем! Суду, адвокату, СМИ, родственникам за то что не сдались