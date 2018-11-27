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Подсказку Голиковой, на чем еще можно сэкономить, высмеяли в Сети

, ИА "Амител"
Ранее Голикова рассказала про сюжет на Первом канале

Фото: ok.ru

Пользователи соцсетей обсудили высказывание вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, которая в ходе "делового завтрака" в "Российской газете" рассказала про россиянина, бросившего курить и сэкономившего в течение года миллион рублей, пишет "URA.RU".

"На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело. Я к этому отношусь именно так", — заявила Голикова.

В Сети не пропустили мимо подсказку Голиковой, на чем еще можно сэкономить. 

"Другой молодой человек, студент из Омска, перешел с белужьей икры на баклажанную и сэкономил уже два миллиона", — пошутили в Twitter.

Привели и другой пример, когда "бюджетник из Сызрани Михаил не стал приобретать вертолет Robinson, а продолжил ездить на маршрутке", с помощью чего "сохранил 700 тысяч долларов".

Другой пользователь Сети рассказал про пермского бомжа, продолжающего пить "псевдобоярышник" вместо коньяка Henri IV Dudognon, и за месяц ему удалось сэкономить два миллиона долларов.

Также сэкономил Иваныч — пожарный из Ростова-на-Дону. "Он отказался от покупки пентхауса в Odeon Tower (Монако) за 300 тысяч евро, а купил в ипотеку студию", — рассказали в соцсетях.

Кроме того, комментаторы указали на то, что россияне за год всего зарабатывают в среднем 200-300 тысяч рублей, так что подавляющему большинству граждан сэкономить миллион на сигаретах не удастся.  

Также в Сети подсчитали, что если кто-то тратит миллион в год на сигареты, то у него должно уходить на курение по 35 часов в день.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 16:18
гость

1000000/365 дней - 2739 рублей в день на сигареты !!! Она дура ?

0  0
27.11.2018 16:27
- гость -

У них своя вселенная.
Другой порядок доходов и расходов.
И это... сытый голодного не разуемеет

0  0
27.11.2018 16:29
- гость -

мб он Treasurer за 2300 р. курил?))))

0  0
27.11.2018 16:31
- гость -

Я хотел проинвестировать 261 млрд рублей прокладку тоннеля на БАМе, вчера в новостях было. Так как раз писали про частного инвестора.

Но решил отказаться, и, тем самым, сэкономил 261 млрд рублей.

0  0
27.11.2018 16:32
- гость -

Они очень далеки от реалий для нее 1 млн как для нас 100 р

0  0
27.11.2018 16:34
- гость -

у госпожи Голиковой в простонародье "Танька Голод@мор" одна извилина, та которая соединят уши...

0  0
27.11.2018 16:38
- гость -

да ей фиолетово...

0  0
27.11.2018 16:39
- гость -

Есть желание голикову послать по на правлению на ...

0  0
27.11.2018 16:40
месный

27.11.2018 16:31
- гость -

ща к тебе налоговая прибежит и обложит твой сэкономленный доход налогом

0  0
27.11.2018 16:52
- гость -

страшно далеки они от народа (с)

0  0
27.11.2018 17:31
- гость -

27.11.2018 16:18
гость
1000000/365 дней - 2739 рублей в день на сигареты !!!

А кто сказал, что он сигареты курил? ))

0  0
27.11.2018 17:31
- гость -

бросить дышать ещё эффективнее, сплошная экономия

0  0
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