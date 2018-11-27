Подсказку Голиковой, на чем еще можно сэкономить, высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей обсудили высказывание вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, которая в ходе "делового завтрака" в "Российской газете" рассказала про россиянина, бросившего курить и сэкономившего в течение года миллион рублей, пишет "URA.RU".
"На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело. Я к этому отношусь именно так", — заявила Голикова.
В Сети не пропустили мимо подсказку Голиковой, на чем еще можно сэкономить.
"Другой молодой человек, студент из Омска, перешел с белужьей икры на баклажанную и сэкономил уже два миллиона", — пошутили в Twitter.
Привели и другой пример, когда "бюджетник из Сызрани Михаил не стал приобретать вертолет Robinson, а продолжил ездить на маршрутке", с помощью чего "сохранил 700 тысяч долларов".
Другой пользователь Сети рассказал про пермского бомжа, продолжающего пить "псевдобоярышник" вместо коньяка Henri IV Dudognon, и за месяц ему удалось сэкономить два миллиона долларов.
Также сэкономил Иваныч — пожарный из Ростова-на-Дону. "Он отказался от покупки пентхауса в Odeon Tower (Монако) за 300 тысяч евро, а купил в ипотеку студию", — рассказали в соцсетях.
Кроме того, комментаторы указали на то, что россияне за год всего зарабатывают в среднем 200-300 тысяч рублей, так что подавляющему большинству граждан сэкономить миллион на сигаретах не удастся.
Также в Сети подсчитали, что если кто-то тратит миллион в год на сигареты, то у него должно уходить на курение по 35 часов в день.
Комментарии
1000000/365 дней - 2739 рублей в день на сигареты !!! Она дура ?
У них своя вселенная.
Другой порядок доходов и расходов.
И это... сытый голодного не разуемеет
мб он Treasurer за 2300 р. курил?))))
Я хотел проинвестировать 261 млрд рублей прокладку тоннеля на БАМе, вчера в новостях было. Так как раз писали про частного инвестора.
Но решил отказаться, и, тем самым, сэкономил 261 млрд рублей.
Они очень далеки от реалий для нее 1 млн как для нас 100 р
у госпожи Голиковой в простонародье "Танька Голод@мор" одна извилина, та которая соединят уши...
да ей фиолетово...
Есть желание голикову послать по на правлению на ...
27.11.2018 16:31
- гость -
ща к тебе налоговая прибежит и обложит твой сэкономленный доход налогом
страшно далеки они от народа (с)
27.11.2018 16:18
гость
1000000/365 дней - 2739 рублей в день на сигареты !!!
А кто сказал, что он сигареты курил? ))
бросить дышать ещё эффективнее, сплошная экономия