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Спасатели предупреждают жителей и гостей Алтайского края о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе в среду, 28 ноября.
"По данным синоптиков, завтра ночью в северных районах, днём на большей части Алтайского края ожидаются осадки в виде мокрого снега. Прогнозируется метель, гололедные явления, сильная гололедица на дорогах, усиление ветра до 18 метров в секунду", — говорится в обращении Главного управления МЧС по региону.
Также в экстренном ведомстве добавляют, что в связи с усилением ветра возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе транспорта, обрывами линий электропередач, авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.
Ночные температуры 28 ноября составят -7...-12 градусов, в южных и предгорных районах до -15...-20 градусов. Днем будет -4...+1 градус, местами в восточных районах до -9 градусов.
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