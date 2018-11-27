Фото: kursiv.kz
Полиция в Барнауле задержала подозреваемого в краже семи дорожных знаков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В правоохранительном ведомстве отмечают, что в отдел полиции с заявлением обратился представитель городской администрации, которой и принадлежат данные знаки. Отмечается, что ущерб составил около четырех тысяч рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель Барнаула 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
катался что ли на них как на ватрушках поражает одно ЗА КАКИМ ОНИ ЕМУ СРОК ПОВЕСИТЬ НА СЕБЯ