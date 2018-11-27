Фото: можгинские-вести.рф

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал разрешение мэру Барнаула Сергею Дугину начать работы по повышению стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили источники в транспортной отрасли. Скорее всего, новые тарифы будут действовать уже в 2019 году после прохождения ряда процедур. Решение алтайские власти приняли на фоне транспортного кризиса и многочисленных обращений, которые перевозчики за последние две недели написали в адрес Виктора Томенко, Сергея Дугина и бизнес-омбудсмена Павла Нестерова.

Как будут повышать

Как сообщил один из перевозчиков, переговоры о тарифах ведутся последние несколько дней. Окончательное решение 28 ноября должен принять координационный совет по ценообразованию при мэрии Барнаула.

По словам другого перевозчика, предположительно цена билета в автобусе большой вместимости составит 23 рубля. Однако по электронной карте проезд в транспорте обойдется только в 21 рубль. При этом 4,6% перевозчики обязаны по договору передавать в МУП "Центротранс". Фактически на руки они будут получать только 20 рублей, а значит — рост тарифов никак не решит все их проблемы.

"Все делается для того, чтобы сделать разницу как можно больше, чтобы люди покупали электронные проездные", — пояснил один из перевозчиков.

Также в трамвае и троллейбусе проезд будет стоить 21 рубль. По электронной карте — 19 рублей. В маршрутном такси — 25 рублей.

Транспортный кризис

Спикер АКЗС Александр Романенко сообщал Amic.ru, что повышение тарифов в ближайшее время не произойдет в Алтайском крае. Говоря о поднятии тарифов в общественном транспорте, подчеркнул, что это социально значимый вопрос. Он также акцентировал внимание на том, что решать эту проблему за счет кошельков горожан никто не считает правильным. В этом контексте он сказал, что в ближайшее время тарифы на проезд в Барнауле подниматься не будут.

Между тем, транспортный кризис продолжается в столице края уже с начала года. Горючее подорожало за 11 месяцев сразу на 46%. Не обновляется автопарк. Средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации в 15 лет. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. Износ троллейбусов и автобусов составляет в Барнауле 83%. Сейчас на предприятии не хватает водителей и кондукторов из-за текучки кадров. Средняя зарплата составляет от 16 до 25 тысяч рублей, что намного ниже, чем в целом по Барнаулу. Многие водители увольняются и уезжают работать в Новосибирск, где получают в районе 60 тысяч.

Из-за кризиса многие водители стали увольняться и уходить в компании по вывозу мусора. Из-за изношенности многие автобусы просто перестали выходить на линию. Из-за этого интервал между автобусами на остановках порою достигает 40 минут.

"Вопрос очень сложный. Мы понимаем, что цена на топливо выросла в несколько раз. Со следующего года произойдет и подорожание НДС. А значит — убытки у нас будут только расти. Однако с ростом тарифа мы рискуем потерять пассажиров, которые будут отказываться от общественного транспорта. Идеальным было бы, если власти Барнаула и Алтайского края просто компенсировали убытки, которые несут перевозчики", — прокомментировал развитие ситуации на рынке директор "Евробуса" Павел Грехов.

Компенсация для льготников

Ранее Виктор Томенко поднял компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира. Хотя фактически каждый льготник обходится перевозчикам в тысячу сто рублей. Такое решение снизило нагрузку на представителей рынка, но не решило полностью проблему. Многие фирмы были вынуждены с этих средств рассчитаться с поставщиками ГСМ, которые стали выдавать топливо в кредит.

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула — одна из самых низких в Сибири. При этом не секрет, что по уровню заработных плат Алтайский край традиционно находится на последних местах в СФО. При этом на днях власти Красноярского края приняли решение о повышении тарифов в автобусах сразу до 25 рублей. Поднимется цена в 2019 году и в соседнем Новосибирске.

Как повышают тариф

Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.