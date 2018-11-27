Фото: можгинские-вести.рф
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал разрешение мэру Барнаула Сергею Дугину начать работы по повышению стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили источники в транспортной отрасли. Скорее всего, новые тарифы будут действовать уже в 2019 году после прохождения ряда процедур. Решение алтайские власти приняли на фоне транспортного кризиса и многочисленных обращений, которые перевозчики за последние две недели написали в адрес Виктора Томенко, Сергея Дугина и бизнес-омбудсмена Павла Нестерова.
Как будут повышать
Как сообщил один из перевозчиков, переговоры о тарифах ведутся последние несколько дней. Окончательное решение 28 ноября должен принять координационный совет по ценообразованию при мэрии Барнаула.
По словам другого перевозчика, предположительно цена билета в автобусе большой вместимости составит 23 рубля. Однако по электронной карте проезд в транспорте обойдется только в 21 рубль. При этом 4,6% перевозчики обязаны по договору передавать в МУП "Центротранс". Фактически на руки они будут получать только 20 рублей, а значит — рост тарифов никак не решит все их проблемы.
"Все делается для того, чтобы сделать разницу как можно больше, чтобы люди покупали электронные проездные", — пояснил один из перевозчиков.
Также в трамвае и троллейбусе проезд будет стоить 21 рубль. По электронной карте — 19 рублей. В маршрутном такси — 25 рублей.
Транспортный кризис
Спикер АКЗС Александр Романенко сообщал Amic.ru, что повышение тарифов в ближайшее время не произойдет в Алтайском крае. Говоря о поднятии тарифов в общественном транспорте, подчеркнул, что это социально значимый вопрос. Он также акцентировал внимание на том, что решать эту проблему за счет кошельков горожан никто не считает правильным. В этом контексте он сказал, что в ближайшее время тарифы на проезд в Барнауле подниматься не будут.
Между тем, транспортный кризис продолжается в столице края уже с начала года. Горючее подорожало за 11 месяцев сразу на 46%. Не обновляется автопарк. Средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации в 15 лет. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. Износ троллейбусов и автобусов составляет в Барнауле 83%. Сейчас на предприятии не хватает водителей и кондукторов из-за текучки кадров. Средняя зарплата составляет от 16 до 25 тысяч рублей, что намного ниже, чем в целом по Барнаулу. Многие водители увольняются и уезжают работать в Новосибирск, где получают в районе 60 тысяч.
Из-за кризиса многие водители стали увольняться и уходить в компании по вывозу мусора. Из-за изношенности многие автобусы просто перестали выходить на линию. Из-за этого интервал между автобусами на остановках порою достигает 40 минут.
"Вопрос очень сложный. Мы понимаем, что цена на топливо выросла в несколько раз. Со следующего года произойдет и подорожание НДС. А значит — убытки у нас будут только расти. Однако с ростом тарифа мы рискуем потерять пассажиров, которые будут отказываться от общественного транспорта. Идеальным было бы, если власти Барнаула и Алтайского края просто компенсировали убытки, которые несут перевозчики", — прокомментировал развитие ситуации на рынке директор "Евробуса" Павел Грехов.
Компенсация для льготников
Ранее Виктор Томенко поднял компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира. Хотя фактически каждый льготник обходится перевозчикам в тысячу сто рублей. Такое решение снизило нагрузку на представителей рынка, но не решило полностью проблему. Многие фирмы были вынуждены с этих средств рассчитаться с поставщиками ГСМ, которые стали выдавать топливо в кредит.
Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула — одна из самых низких в Сибири. При этом не секрет, что по уровню заработных плат Алтайский край традиционно находится на последних местах в СФО. При этом на днях власти Красноярского края приняли решение о повышении тарифов в автобусах сразу до 25 рублей. Поднимется цена в 2019 году и в соседнем Новосибирске.
Как повышают тариф
Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.
В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.
Комментарии
никак джинса взымела действие )))
А повысить з/п случайно не дал разрешение? Или это уже слишком жирно будет?!!!
Рассуждала так- им не хватает денег для полноценной хорошей работы, поэтому увеличение....читаю "Фактически на руки они будут получать только 20 рублей, а значит — рост тарифов никак не решит все их проблемы"..так за каким фигом увеличение????
Спикер АКЗС Александр Романенко сообщал Amic.ru, что повышение тарифов в ближайшее время не произойдет в Алтайском крае.
это что же получается? томенко романенко объегорил? хохол с хохлом так низко поступил?
Все выборы в прошлом, а вот всё самое интересное только начинается...
27.11.2018 16:07
Зануда
Блин, ну что не понятно то, читайте между строк:
"Все делается для того, чтобы сделать разницу как можно больше, чтобы люди покупали электронные проездные", — пояснил один из перевозчиков.
Вы билетик давно в маршрутке отрывали от мотка у выхода? А здесь красота: карточкой пикнул, налоговая увидела - оплата прошла, налог столько то! Будущее наступило...в налоговой те повышения только для обслуживания системы электронных билетов\удобства налоговой?
Честно хотелось бы что б перевозчикам хватало на хлеб с маслом, и людям по карману было, как так сделать? Не знаю! Но и в депутаты\мэры\министры не рвусь. Почему депутаты\мэры\министры сидят на попе ровно и не предлагают рабочих вариантов? Негодую!
маршрутка 25 рублей? обалдели, а замена на более удобный и не вонючий транспорт будет за 25 рублей?
Честно хотелось бы что б перевозчикам хватало на хлеб с маслом, и людям по карману было, как так сделать?
Вы не переживайте за перевозчиков. Лично они не бедствуют и икру мажут прямо на колбасу.
Все дело в том, что сколько бы повышений стоимости проезда не проводилось ни разу это не отразилось на их "декларациях" про повышение зп водителям, обновление автопарка и т.д.
Вы знаете по какому принципу работают "газельки"? В конце смены водитель должен отдать хозяину план. Все что свыше, то водителя. А еще надо заправить, обслужить машину и т.д. И хозяин этого не касается.
Вообще надоело нытьё перевозчиков из года в год одно и тоже, не выгодно, закрывайтесь, плевать на Ваши проблемы. Все хитрожолые, манипулируют в тех отраслях бизнеса, где гражданам вынужденно приходится отдавать свой рубль.
Достали.
Прежде чем компенсировать убытки автобусникам, хотят вывести их бизнес из тени, сделать прозрачным. Ну что же повышение до 21 руб это 5%. Инфляция ниже быть не может, посмотрим сколько огласит...росстат
По городу катаются тысячи квадратных километров рекламных площадей, но перевозчики так и продолжают заниматься побирушничеством.
Ну вот сразу видно, достойный приемник Карлина))) Кто то еще надеется на какие то улучшения?
27.11.2018 16:48
Евгений
По городу катаются тысячи квадратных километров рекламных площадей, но перевозчики так и продолжают заниматься побирушничеством.
А Вы Евгений попробуйте своими ручками снять потом рекламу со всего автобуса, она снимается вместе с краской,шпаклевкой и металлом.... на восстановление уйдет больше,чем даст реклама...
но ведь после повышения их бизнес все равно же по их словам будет убыточным, отсюда вопрос на что владельцы данного бизнеса тогда каждые 2-3 года меняют авто, ездят отдыхать несколько раз в год???
Идеальным было бы, если власти Барнаула и Алтайского края просто компенсировали убытки, которые несут перевозчики",
роспись убытков постатейно будет?
мы не читаем рекламу - хоть оберните все автобусы в три слоя
27.11.2018 17:07
- гость -
но ведь после повышения их бизнес все равно же по их словам будет убыточным
маршруты которые убыточны, например давно закрылись № 8 и № 115, всё остальное враки, хочется больше, ещё больше, как ЖКХ и т.д.
> А Вы Евгений попробуйте своими ручками снять потом рекламу со всего автобуса, она снимается вместе с краской,шпаклевкой и металлом.... на восстановление уйдет больше,чем даст реклама...
Прозрачные чехлы на сидения. Внутрь чехлов с задней стороны спинки - реклама.
Я не припомню рекламную площадку, которая может похвастаться таким охватом и 20-40 минутами присутствия перед глазами человека.
Но проще побираться, конечно.
> мы не читаем рекламу - хоть оберните все автобусы в три слоя
то-то рекламщики бедствуют
В конце концов - где же предпринимательская жилка у капиталистов?
Ведь если не получается заработать с продажи билетов, то очевидно же, что надо искать дополнительные способы заработка. Где эти мобильные эффективные собственники, готовые вцепиться за каждую возможность заработать копейку?
Побирушничество, сплошное побирушничество.
Женя, а что вы покупаете после просмотра рекламы?
В Барнауле 2 года назад повысили проезд до 20 рублей. В Рубцовске, Бийске, Горно-Алтайске только недавно. В Новосибирске проезд 19 рублей.