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Власти дали разрешение барнаульским перевозчикам повысить тариф на проезд

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Информацию подтвердили несколько источников среди городских перевозчиков

Фото: можгинские-вести.рф

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал разрешение мэру Барнаула Сергею Дугину начать работы по повышению стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили источники в транспортной отрасли. Скорее всего, новые тарифы будут действовать уже в 2019 году после прохождения ряда процедур. Решение алтайские власти приняли на фоне транспортного кризиса и многочисленных обращений, которые перевозчики за последние две недели написали в адрес Виктора Томенко, Сергея Дугина и бизнес-омбудсмена Павла Нестерова.

Как будут повышать

Как сообщил один из перевозчиков, переговоры о тарифах ведутся последние несколько дней. Окончательное решение 28 ноября должен принять координационный совет по ценообразованию при мэрии Барнаула.

По словам другого перевозчика, предположительно цена билета в автобусе большой вместимости составит 23 рубля. Однако по электронной карте проезд в транспорте обойдется только в 21 рубль. При этом 4,6% перевозчики обязаны по договору передавать в МУП "Центротранс". Фактически на руки они будут получать только 20 рублей, а значит — рост тарифов никак не решит все их проблемы.

"Все делается для того, чтобы сделать разницу как можно больше, чтобы люди покупали электронные проездные", — пояснил один из перевозчиков.

Также в трамвае и троллейбусе проезд будет стоить 21 рубль. По электронной карте — 19 рублей. В маршрутном такси — 25 рублей.

Транспортный кризис

Спикер АКЗС Александр Романенко сообщал Amic.ru, что повышение тарифов в ближайшее время не произойдет в Алтайском крае. Говоря о поднятии тарифов в общественном транспорте, подчеркнул, что это социально значимый вопрос. Он также акцентировал внимание на том, что решать эту проблему за счет кошельков горожан никто не считает правильным. В этом контексте он сказал, что в ближайшее время тарифы на проезд в Барнауле подниматься не будут.

Между тем, транспортный кризис продолжается в столице края уже с начала года. Горючее подорожало за 11 месяцев сразу на 46%. Не обновляется автопарк. Средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации в 15 лет. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. Износ троллейбусов и автобусов составляет в Барнауле 83%. Сейчас на предприятии не хватает водителей и кондукторов из-за текучки кадров. Средняя зарплата составляет от 16 до 25 тысяч рублей, что намного ниже, чем в целом по Барнаулу. Многие водители увольняются и уезжают работать в Новосибирск, где получают в районе 60 тысяч.

Из-за кризиса многие водители стали увольняться и уходить в компании по вывозу мусора. Из-за изношенности многие автобусы просто перестали выходить на линию. Из-за этого интервал между автобусами на остановках порою достигает 40 минут.

"Вопрос очень сложный. Мы понимаем, что цена на топливо выросла в несколько раз. Со следующего года произойдет и подорожание НДС. А значит — убытки у нас будут только расти. Однако с ростом тарифа мы рискуем потерять пассажиров, которые будут отказываться от общественного транспорта. Идеальным было бы, если власти Барнаула и Алтайского края просто компенсировали убытки, которые несут перевозчики", — прокомментировал развитие ситуации на рынке директор "Евробуса" Павел Грехов.

Компенсация для льготников

Ранее Виктор Томенко поднял компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира. Хотя фактически каждый льготник обходится перевозчикам в тысячу сто рублей. Такое решение снизило нагрузку на представителей рынка, но не решило полностью проблему. Многие фирмы были вынуждены с этих средств рассчитаться с поставщиками ГСМ, которые стали выдавать топливо в кредит.

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула — одна из самых низких в Сибири. При этом не секрет, что по уровню заработных плат Алтайский край традиционно находится на последних местах в СФО. При этом на днях власти Красноярского края приняли решение о повышении тарифов в автобусах сразу до 25 рублей. Поднимется цена в 2019 году и в соседнем Новосибирске.

Как повышают тариф

Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

В последний раз оплату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.11.2018 16:04
- гость -

никак джинса взымела действие )))

0  0
27.11.2018 16:04
Гость

А повысить з/п случайно не дал разрешение? Или это уже слишком жирно будет?!!!

0  0
27.11.2018 16:07
Зануда

Рассуждала так- им не хватает денег для полноценной хорошей работы, поэтому увеличение....читаю "Фактически на руки они будут получать только 20 рублей, а значит — рост тарифов никак не решит все их проблемы"..так за каким фигом увеличение????

0  0
27.11.2018 16:16
- гость -

Спикер АКЗС Александр Романенко сообщал Amic.ru, что повышение тарифов в ближайшее время не произойдет в Алтайском крае.

это что же получается? томенко романенко объегорил? хохол с хохлом так низко поступил?

0  0
27.11.2018 16:16
Гость

Все выборы в прошлом, а вот всё самое интересное только начинается...

0  0
27.11.2018 16:33
- гость -

27.11.2018 16:07

Зануда

Блин, ну что не понятно то, читайте между строк:
"Все делается для того, чтобы сделать разницу как можно больше, чтобы люди покупали электронные проездные", — пояснил один из перевозчиков.
Вы билетик давно в маршрутке отрывали от мотка у выхода? А здесь красота: карточкой пикнул, налоговая увидела - оплата прошла, налог столько то! Будущее наступило...в налоговой те повышения только для обслуживания системы электронных билетов\удобства налоговой?
Честно хотелось бы что б перевозчикам хватало на хлеб с маслом, и людям по карману было, как так сделать? Не знаю! Но и в депутаты\мэры\министры не рвусь. Почему депутаты\мэры\министры сидят на попе ровно и не предлагают рабочих вариантов? Негодую!

0  0
27.11.2018 16:36
- гость -

маршрутка 25 рублей? обалдели, а замена на более удобный и не вонючий транспорт будет за 25 рублей?

0  0
27.11.2018 16:41
- гость -

Честно хотелось бы что б перевозчикам хватало на хлеб с маслом, и людям по карману было, как так сделать?

Вы не переживайте за перевозчиков. Лично они не бедствуют и икру мажут прямо на колбасу.
Все дело в том, что сколько бы повышений стоимости проезда не проводилось ни разу это не отразилось на их "декларациях" про повышение зп водителям, обновление автопарка и т.д.
Вы знаете по какому принципу работают "газельки"? В конце смены водитель должен отдать хозяину план. Все что свыше, то водителя. А еще надо заправить, обслужить машину и т.д. И хозяин этого не касается.

0  0
27.11.2018 16:43
- гость -

Вообще надоело нытьё перевозчиков из года в год одно и тоже, не выгодно, закрывайтесь, плевать на Ваши проблемы. Все хитрожолые, манипулируют в тех отраслях бизнеса, где гражданам вынужденно приходится отдавать свой рубль.
Достали.

0  0
27.11.2018 16:45
- гость -

Прежде чем компенсировать убытки автобусникам, хотят вывести их бизнес из тени, сделать прозрачным. Ну что же повышение до 21 руб это 5%. Инфляция ниже быть не может, посмотрим сколько огласит...росстат

0  0
27.11.2018 16:48
Евгений

По городу катаются тысячи квадратных километров рекламных площадей, но перевозчики так и продолжают заниматься побирушничеством.

0  0
27.11.2018 16:56
- гость -

Ну вот сразу видно, достойный приемник Карлина))) Кто то еще надеется на какие то улучшения?

0  0
27.11.2018 16:58
Спектра

27.11.2018 16:48
Евгений
По городу катаются тысячи квадратных километров рекламных площадей, но перевозчики так и продолжают заниматься побирушничеством.

А Вы Евгений попробуйте своими ручками снять потом рекламу со всего автобуса, она снимается вместе с краской,шпаклевкой и металлом.... на восстановление уйдет больше,чем даст реклама...

0  0
27.11.2018 17:07
- гость -

но ведь после повышения их бизнес все равно же по их словам будет убыточным, отсюда вопрос на что владельцы данного бизнеса тогда каждые 2-3 года меняют авто, ездят отдыхать несколько раз в год???

0  0
27.11.2018 17:10
Панночка

Идеальным было бы, если власти Барнаула и Алтайского края просто компенсировали убытки, которые несут перевозчики",



роспись убытков постатейно будет?

0  0
27.11.2018 17:10
- гость -

мы не читаем рекламу - хоть оберните все автобусы в три слоя

0  0
27.11.2018 17:20
- гость -


27.11.2018 17:07
- гость -
но ведь после повышения их бизнес все равно же по их словам будет убыточным

маршруты которые убыточны, например давно закрылись № 8 и № 115, всё остальное враки, хочется больше, ещё больше, как ЖКХ и т.д.

0  0
27.11.2018 17:28
Евгений

> А Вы Евгений попробуйте своими ручками снять потом рекламу со всего автобуса, она снимается вместе с краской,шпаклевкой и металлом.... на восстановление уйдет больше,чем даст реклама...

Прозрачные чехлы на сидения. Внутрь чехлов с задней стороны спинки - реклама.

Я не припомню рекламную площадку, которая может похвастаться таким охватом и 20-40 минутами присутствия перед глазами человека.

Но проще побираться, конечно.

0  0
27.11.2018 17:29
Евгений

> мы не читаем рекламу - хоть оберните все автобусы в три слоя

то-то рекламщики бедствуют

0  0
27.11.2018 17:33
Евгений

В конце концов - где же предпринимательская жилка у капиталистов?

Ведь если не получается заработать с продажи билетов, то очевидно же, что надо искать дополнительные способы заработка. Где эти мобильные эффективные собственники, готовые вцепиться за каждую возможность заработать копейку?

Побирушничество, сплошное побирушничество.

0  0
27.11.2018 17:36
- гость -

Женя, а что вы покупаете после просмотра рекламы?

0  0
27.11.2018 17:40
- гость -

В Барнауле 2 года назад повысили проезд до 20 рублей. В Рубцовске, Бийске, Горно-Алтайске только недавно. В Новосибирске проезд 19 рублей.

0  0
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