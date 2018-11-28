С 2019 года Алтайскому краю придется перейти на новую систему обращения с отходами. Собирать мусор и брать за это плату будут в каждом селе региона, даже там, где никогда этого не делали. Как система будет работать в Барнауле, Новоалтайске и соседних районах, в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал руководитель АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл. Именно эта компания избрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне.

Корреспондент: Виктор Артурович, когда вы приступите к работе как регоператор?

Виктор Карл: Статус регионального оператора мы получили 1 июля 2018 года. Работать обязаны начать не позднее 1 января 2019 года. А начнем примерно 20 декабря. Не раньше, потому что переход на новую систему требует серьезной подготовки, мы хотим "мягко" зайти, не создавая проблем населению.

Корр.: Что именно вы будете делать как регоператор?

В.К.: Если сказать просто, то главная обязанность регоператора — обеспечить сбор отходов в местах образования у населения и юридических лиц и их доставку до места захоронения. Мы также отвечаем за организацию мероприятий по развитию инфраструктуры объектов ТКО на обслуживаемой территории.

До сих пор на рынке Барнаула было много компаний, осуществлявших вывоз мусора. Была конкуренция. Главного не было — никто не мог сказать, куда вывозятся отходы. Отсюда проблема несанкционированных свалок, заваленные мусором леса.

Теперь все транспортные средства регоператора и операторов по субподряду должны быть оборудованы ГЛОНАСС, для каждого автомобиля будет заведен журнал учета, где будут фиксироваться место и время сбора мусора, пункт назначения. Это будет прозрачная система перемещения отходов, и мы наконец увидим реальную картину в отношении мест образования отходов, их количество, состав.

Корр.: А какое значение будет иметь информация об отходах?

В.К.: Это будет влиять на нормативы накопления ТКО, на основании которых формируется цена услуги по вывозу мусора для населения и компаний. Структура отходов ведь меняется. Сейчас стало много упаковочной тары, которая дает мусору объем, но не массу. Норматив определяется именно в объеме, в кубических метрах.

Корр.: Полагаю, ещё одна ваша важная задача — организовать оплату услуги всеми, и населением, и компаниями? Сегодня ведь кто-то платит, кто-то нет.

В.К.: Да, тут есть два момент. До сих пор собственники домовладений, физические лица, частные предприниматели и юридические лица не имели обязанности заключать договоры на вывоз мусора, иными словам, не были обязаны платить за отходы. В Барнауле, например, где у нас стоят бункера-накопители (большие металлические кузова — прим.ред.), огромный перевывоз отходов. А всё потому, что там свои отходы оставляют вышеперечисленные лица, не имеющие договоров.

По закону с приходом регоператора все они обязаны заключить договор на сбор и захоронение ТКО и, соответственно, платить за эту услугу.

И второй момент — население. Во многих селах вообще никогда не было централизованного вывоза мусора. Теперь он появится, и за него придется платить всем собственникам домовладений.

Корр.: Какова будет плата населения, когда вы приступите к работе?

В.К.: В Барнауле это 66,82 рубля с человека в месяц для твердых коммунальных отходов четвертого класса опасности (по сути, это весь несортированный мусор). В Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах — 44,92 рубля.

Но эта плата определена исходя из тарифа, установленного на 2018 год. В 2019-2020 годах будет действовать другой тариф, мы уже подали документы в краевое Управление по тарифам на его утверждение. В целом, он не претерпит существенных изменений.

Я повторю, регоператор обязан выставить счет каждому домовладению.

Корр.: Но как удастся с каждым заключить договор?

В.К.: Это, пожалуй, самая большая проблема. Мы постараемся организовать этот процесс максимально удобно, чтобы человеку не приходилось далеко ехать за договором. Постараемся наладить систему агентских договоров, возможно, будем привлекать в помощь кого-то из местного населения за отдельную плату.

При этом заключение договора в письменной форме не является обязательным условием, чтобы начать брать плату за услугу.

Что касается вывоза мусора, то в селах, где нет системы контейнерных площадок, будет организован бестарный вывоз мусора. Мы будем раздавать пакеты для мусора и в определенный день приезжать и забирать. Я могу гарантировать, что мы не будем собирать плату, пока не будет организован вывоз мусора.

Где есть контейнерные площадки и бункера-накопители, процесс, видимый населению, существенно не изменится.

Корр.: А если кто-то из жителей заявит, что мусора у него нет, бумагу и пластик он сжигает, пищевые отходы в компостную кучу. За что, мол, платить?

В.К.: Сначала напомним, что пластик сжигать вообще нельзя, законом запрещено. А потом, что также по закону договор на вывоз мусора обязан заключить каждый житель, каждый субъект образования отходов.

Конечно, вопросы будут, сложно обязать платить за мусор тех, кто никогда прежде этого не делал.

Корр.: Хватит ли вам мощности обслуживать всю зону?

В.К.: А мы и не будем обслуживать всю. Количество отходов, образующихся на территории зоны, превышает 50% общего объема отходов в Алтайском крае. А потому мы по закону обязаны провести торги и на половину объема ТКО привлечь сторонних операторов. Чем мы сейчас и занимаемся. Организация работы остается за "ЭКО-Комплексом", но субподряд тоже будет.

Корр.: А в целом техники хватит?

В.К.: Техники достаточно. В Барнауле работают 8-12 компаний. Мы нередко сталкиваемся с тем, что в один двор заезжают сразу два-три перевозчика, забирающие мусор у разных управляющих компаний и ТСЖ. И каждая компания несет затраты на транспортировку. Это просто не эффективно с точки зрения транспортной логистики. По нашим подсчетам, в Барнауле переизбыток техники на 30-40%. Конечно, в районах края ситуация сложнее. Особенно там, где нет централизованного вывоза мусора. А где есть, часто вывозится не спецтранспортом. Специальный мусоровоз может прессовать отходы, это позволяет перемещать их в большем объеме, что экономичнее и целесообразнее.

Корр.: ООО "Спецобслуживание — Центральное" стало регоператором сразу на трех зонах: Бийской, Алейской и Заринской. Почему вы участвовали в конкурсе только по Барнаульской зоне?

В.К.: Барнаульская зона — 53% объема отходов в Алтайском крае. У нас самая крупная территория. Мы понимаем груз ответственности, который ложится на регоператора. Это очень непростая работа. И пока не видим целесообразности заходить в территории, которые потребуют дополнительных усилий. Нужно навести порядок в той зоне, где мы уже зашли. Через три года будут новые конкурсы, будут заново определять регоператоров, и тогда посмотрим.

Корр.: Как думаете, почему в остальных зонах не удалось найти регоператора с первой попытки? В Барнаульской и Бийской конкурс прошел успешно и с первой попытки. В Алейской, Заринской, Славгородской и Каменской нашли операторов с задержками. В Рубцовской только что подведены итоги конкурса.

В.К.: У регоператора серьезные полномочия и обязанности. Это большой груз ответственности, подкрепленный не словами регоператора, а его банковской гарантией. Финансовые риски.

Там, где конкурсы не состоялись с первого раза, я вижу причину в протяженности района, отсутствии мест накопления, непонятной транспортной логистике. Сложно просчитать затраты регоператора там, где раньше этой работы не было.

Корр.: Какие новые объекты вы планируете сделать в Барнаульской зоне? Новые полигоны, например.

В.К.: Сейчас вопрос о новых полигонах не стоит конкретно. Пока на барнаульский полигон будут перемещаться отходы из Барнаула и Калманского района, на павловский — из Павловского и Ребрихинского районов, на троицкий — из Троицкого и Косихинского районов, и на полигон в районе села Зудилово — из Новоалтайска, Первомайского и Тальменского районов.

Да, проблема нехватки полигонов есть, и не только в Барнауле. Вообще в территориальной схеме по обращению с отходами, по которой и выстраивалась новая система, в нашей зоне предусмотрено строительство полигона в районе Зудилово без привязки к земельному участку. Но, возможно, мы поймем, что полигонов надо больше.

Корр.: А за чей счет будут строить полигоны?

В.К.: С учетом объемов образования отходов, целесообразности их перемещения, при нашем участии будут определены места, оптимально подходящие для размещения полигонов, сметная документация. Таких документов по Барнаульской зоне нет. Стоит отметить, чем дальше полигон находится от города, тем выше стоимость тарифа для населения. Сортировка нас не спасает в этом случае. Так, мы отбираем только 14% от общего объема отходов.

Организатором данной работы выступает Минстрой Алтайского края. Прежде всего объект нужно внести в региональную программу развития объектов инфраструктуры ТКО, подготовить проектную документацию. Тогда у региона будет полное право запросить на него деньги из федерального экологического фонда. Либо привлечь частные инвестиции. Но в тариф граждан это "не ляжет".

Корр.: А как насчет мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных линий и мусороперерабатывающего комплекса?

В.К.: Я пока могу сказать только про мусоросортировочный комплекс. Мы определились с земельным участком (на проспекте Калинина, 116/18, площадь участка 35,3 тысячи квадратных метров). Хотя искать его пришлось долго. Но проекта ещё нет, потому что непонятно, под какую мощность проектировать объект. Это напрямую зависит от месторасположения нового полигона для захоронения ТКО. Полигоны строятся различными способами — частные инвестиции, частно-государственное партнерство, концессионные соглашения. Есть возможность привлечения государственных субсидий. Однако все это возможно при наличии земельного участка, соответствующего требованиям природоохранного законодательства, наличии проектно-сметной документации.