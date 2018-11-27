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Житель Барнаула 18-ти лет предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней и вымогательстве денежных средств, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно версии СКР, летом прошлого года обвиняемый в одной из социальных сетей познакомился с 13-летней девочкой. Переписываясь с ребенком, молодой человек уговорил несовершеннолетнюю изготовить и выслать ему фото- и видеоматериалы порнографического содержания с ее участием.
"При этом молодой человек обещал подарить девочке мобильный телефон известной марки, а также перечислить денежные средства в размере 10 тысяч рублей. После получения требуемых материалов обвиняемый распространил их посредством информационно-коммуникационной сети интернет среди неограниченного круга лиц, с которыми общался в социальной сети, в том числе среди знакомых несовершеннолетней. Кроме того, за удаление данных фото и видео обвиняемый вымогал у потерпевшей денежные средства", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Также отмечается, что своей вины юный горожанин не признал, утверждая, что несовершеннолетняя сама высылала ему порнографические материалы со своим участием.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
13 лет а уже простигосподи... Опять учителя виноваты?
порноматериалы в данном случае это что?