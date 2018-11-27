Кудрин заявил о попавшей в "застойную яму" экономике России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве "Как попасть в пятерку" заявил, что в последние десять лет средние темпы роста экономики составили 1%, пишет РБК.
По словам Кудрина, таких низких показателей не было со времен Второй Мировой войны.
"Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй Мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, не было", — сказал он.
По его словам, страна попала "в серьезную застойную яму". Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он. Это ниже предыдущего прогноза в 1,8%.
После Кудрин уточнил в Twitter, что исключением считается период с 1990 по 1998 год, "когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал".
Комментарии
мда, а как же отчеты о небывалом росте и полезности санкций?
А вы еще повысьте цены и налоги, ВВП вообще в минус уйдет. Да и побольше олигархов, которые все себе забирают.
да ладно, это не про нашу страну вещает, в нашей путинской стране все хорошо стабильность в одно все повышается.
и главное санкции нам на пользу "крым#наш"