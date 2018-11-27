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Полиция в Новосибирске задержала молодого человека по подозрению в ограблении цветочного магазина — молодой человек отобрал 31 розу, чтобы подарить их девушке.
В ГУ МВД по региону отмечают, что грабеж был совершен в Калининском районе областной столицы.
"19 ноября неизвестный в помещении цветочного киоска на улице Объединения отобрал у продавца 31 розу. Ущерб, причиненный данным деянием, составил более 4,5 тысяч рублей. Потерпевшая незамедлительно сообщила о случившемся в полицию", — уточняют в ведомстве.
В итоге правоохранители установили личность и задержали ранее не судимого молодого человека. Возбуждено уголовное дело.
"Похищенное изъять не удалось — подозреваемый подарил похищенные цветы девушке", — добавляют в областном главке МВД.
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