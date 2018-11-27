Россияне закупились в "Черную пятницу" на 17 млрд рублей

В прошедшую "Черную пятницу" россияне сделали покупок на 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года, пишут "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.
По его словам, этому способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ритейлеров. Покупатели чаще обращали внимание на бытовую технику и электронику, одежду и обувь, автозапчасти. Продавцы, в свою очередь, не накручивали скидки и выставляли честные цены.
По данным крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек в дни акции подскочил в восемь раз — до 11 тыс. рублей. Всплеск продаж пришелся на первый день акции, 23 ноября. В этот же день средний чек подрос в 11 раз.
На онлайн-платформах наибольшим спросом пользовались смартфоны и аксессуары к ним, а также верхняя одежда.
"Серьезным драйвером продаж сейчас является техника для так называемого "поколения селфи". Как правило, это молодежь в городах-мегаполисах, которой уже привычны покупки в онлайне. На них ориентируется и ритейл, расширяющий возможности онлайн-торговли и развивающий маркетинговые активности: скидки, программы лояльности, cashback и другое", — рассказал представитель "Платформы ОФД".
При этом в Российской ассоциации экспертов рынка ритейла считают, что сравнивать объемы продаж в России и США не стоит, так как в Америке во время "Черной пятницы" потребители скупают товары на миллиарды долларов.
Комментарии
Это какато другая Россия, я в ней не живу
Не верю.