Самый богатый житель Китая стал коммунистом

Основатель Alibaba Group, самый богатый человек КНР Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Женьминь Жибао".
Издание опубликовало список 100 китайцев, которые внесли большой вклад в развитие государства и воплотили в жизнь реформы партии. В числе этих людей оказался и Джек Ма. Когда именно он стал коммунистом, не уточняется.
Китай отметил и его достижения в сфере экономики. Ма создал электронные платежные системы, электронные торговые платформы и основы для облачного программирования.
Также он является автором новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных. Он положительно повлиял на формирование инфраструктуры для малого и среднего бизнеса и логистики.
Ма удостоился почетного звания "Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу".
Состояние Джека Ма оценивается в 39,6 миллиарда долларов. В его группу компаний входит интернет-магазин AliExpress.
Комментарии
какой же он коммунист, если "каждому по потребностям, от каждого - по способностям"? Какие у него потребности на 40лярдов?
27.11.2018 19:09
- гость -
это у него способности на 40 лярдов, а потребности нормальные, он скромный китайский парень