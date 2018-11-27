Верховный суд России объяснил гражданам РФ, как бороться с шумными соседями — человека могут признать потерпевшим, если он вызвал к нарушителю полицию, пишет "Российская газета".
Верховный суд на примере показал, как можно привлечь к ответственности лицо, которое помешало спать всему дому. Издание рассказало о случае, когда человек ночью вызвал полицию, не выдержав шумной вечеринки соседа. Правоохранители приехали на место и составили протокол об административном правонарушении.
Однако позже прибыла административная комиссия, которая сделала лишь устное замечание нарушителю спокойствия. Соседа такое решение не устроило, поэтому он составил судебный иск. Районный суд в рассмотрении дела ему отказал.
В конце концов вызвавший полицию человек дошел до Верховного суда. Высшая инстанция посчитала, что пострадавшей стороне был причинен моральный, физический и имущественный урон. Кроме того, в книге учета сообщений была записана его жалоба на громкого соседа.
Из этого следует, что гражданин имеет право участвовать в деле вне зависимости от того, "является ли наступление конкретных последствий признаком состава административного правонарушения".
Также он может обжаловать постановление административной комиссии. Уточняется, что во время рассмотрения дел об административных правонарушениях суд обязан создать равные условия для обеих сторон спора.
Верховный суд РФ также считает, что если в рассмотрении дела однажды было отказано, то можно еще раз подать жалобу на слишком мягкое наказание для шумного соседа в районный суд города.
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