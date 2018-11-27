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Славгородский городской суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении старшего бухгалтера Знаменского филиала КАУ "Алтайлес", которую признали виновной в присвоении более 1,6 миллиона рублей.
Как сообщили в региональной прокуратуре, женщине инкриминировали то, что, будучи должностным лицом, она в 2014-2017 годы похитила вверенные ей денежные средства предприятия на общую сумму более 1 миллиона 640 тысяч рублей.
В итоге суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на четыре года с испытательным сроком в четыре года.
"При назначении наказания суд учел признательные показания в совершенном преступлении и раскаяние осужденной в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и работы, активное способствование в раскрытии данного преступления", — добавляют в прокуратуре.
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