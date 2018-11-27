Неделя приемов граждан членами и экспертами "Единой России" стартовала по всей стране в честь 17-го дня рождения партии. В Алтайском крае будет работать более 400 площадок, сообщили в пресс-службе партии.
Основные и дополнительные площадки уже работают на территории региона, прием продлится до 2 декабря. С гражданами встречаются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие эксперты "Единой России".
Так, 26 ноября в региональной общественной приемной "Единой России" встречу с жителями барнаульского поселка Лебяжье провел депутат Госдумы Даниил Бессарабов. По его мнению, личные приемы — это не только способ помочь гражданам, но и возможность понять, какие проблемы в крае наиболее актуальны, что следует выносить на обсуждение в Госдуме.
"За 11 месяцев ко мне поступило более 250 обращений граждан, в том числе и в ходе личных приемов. На каждый прием приходят по 4-5 человек. Обращаются и с частными вопросами из своей жизни, и в качестве представителей целых сообществ — поселений, организации, групп. Я, как депутат, стараюсь уделить внимание каждому вопросу, проработать его, сделать запрос в органы власти. Либо обращаю внимание надзорных органов на сложившуюся ситуацию", — рассказал Бессарабов.
Всего во Всероссийской неделе приемов граждан участвуют центральная общественная приемная партии, 85 региональных и более 2,6 тысячи местных приемных. По всей стране будет открыто более 30 тысяч дополнительных площадок. Председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что такую работу с населением партия проводит в канун своего 17-летия.
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