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В добрый путь: учащихся школы № 53 посвятили в инженеры

, ИА "Амител"
Это одна из школ Барнаула, где АлтГТУ открыл инженерные классы

27 ноября 2018 года в средней общеобразовательной школе № 53 г. Барнаула учащихся первого и средних классов посвятили в будущих инженеров. На торжественном мероприятии побывали сотрудники факультета довузовской подготовки АлтГТУ, которые вручили ребятам памятную символику вуза и подарки.

Декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ Николай Белоусов поздравил ребят с тем, что они выбрали для получения образования инженерно-технический класс, и пожелал им быть любознательными, целеустремленными, старательными, хорошо учиться. После чего будущие инженеры представили результаты своего научно-технического творчества. Авторы лучших конструкторских решений рекомендованы для участия в краевом конкурсе "Инженерный приговор". 

В некоторых городских школах АлтГТУ открыл инженерные классы. Так, в школе № 53 подготовку по специальной программе организовали для учащихся младших и средних классов. Дополнительно преподаватели АлтГТУ обучают детей технологическому предпринимательству, электротехнике и электроэнергетике, проводят занятия по решению изобретательских задач. В прошлом году школа ввела дополнительные дисциплины по робототехнике и техническому творчеству в начальные инженерные классы.

Инженерно-технический класс создан для учащихся лицея № 122. Дети на аудиторных занятиях АлтГТУ углубленно изучают физику, химию, математику. Профильные классы несколько лет назад открыл институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии в лицее № 129. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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