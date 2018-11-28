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Снегопады, метели, ветер и даже положительную температуру воздуха прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 28 ноября.
"На большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Дневные температуры в регионе составят +1...-4 градуса, местами в восточных районах до -9 градусов.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 13-18 метров.
В Барнауле временами ожидается снег, местами мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -2...-4 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.
Ранее в контексте ожидающихся неблагоприятных метеоусловий в ГУ МЧС по региону предупреждали, что в крае возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе транспорта, обрывами линий электропередач, авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.
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