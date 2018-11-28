Фото: avito.ru
Многоуровневую квартиру площадью 534 квадратных метра продают в центре Барнаула за 29 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на верхних этажах кирпичной высотки на проспекте Комсомольском.
"Удивительный вид на город с высоты десятого этажа и из уютной библиотеки под куполом. Просторные и светлые комнаты, и в каждой своя изюминка. Есть возможность переместиться с одного уровня на другой посредством своего личного лифта", — отмечает автор объявления.
Есть гостиная с камином, зимний сад, удобные лестницы, вместительные шкафы и гардеробные, удобная встроенная мебель.
"Продумано и расположение подсобных помещений: прачечная, кладовая, спортивный зал", — добавляет продавец.
Комментарии