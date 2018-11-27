Подросток погиб на железнодорожных путях в Красноярском крае

В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего в районе остановочной платформы "Овсянка" железной дороги, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России
Предварительно установлено, что 26 ноября 2018 года около 20 часов 45 минут местного времени электропоездом травмирован 13-летний житель Дивногорска. "Двое детей двигались вдоль железнодорожных путей, в районе остановочной платформы "Овсянка" они решили пересечь железнодорожные пути перед идущим электропоездом в неустановленном месте. Один из подростков успел перебежать пути, второй был сбит электропоездом", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что применение сигналов повышенной громкости и экстренного торможения не позволило машинисту избежать наезда. В итоге пострадавший скончался на месте.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России обращается к родителям: не оставляйте детей без присмотра в зоне движения железнодорожного транспорта, проведите с ними разъяснительную беседу о том, что железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья, об опасности передвижения в зоне железнодорожной инфраструктуры, в наушниках с громкой музыкой, напомните им основные правила поведения на железной дороге.
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