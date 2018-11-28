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Просто наступила зима: почему в Алтайском крае подскочили цены на молоко

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Эксперт объяснил, почему в регионе дорожает "молочка" и из чего складывается цена на нее

Фото: milk-village.ru

Цены на молоко в Алтайском крае поползли вверх и достигли 25 рублей за литр. Летом закупочная цена доходила до 18 рублей. Эту информацию Amic.ru подтвердили эксперты молочной отрасли. Руководитель "АКХ "Ануйское" Владимир Никифоров поясняет, что это — сезонное явление. Эксперт также рассказал Amic.ru, из чего складывается цена на молочную продукцию и действительно ли в регионе нет на нее спроса.

Корр.: Владимир Иванович, с чем связан рост цен на молочную продукцию?

В.Н.: Да, цены на молоко и молочную продукцию действительно поднялись. Это сезонное явление. Зимой затраты вырастают в разы. Если летом они пасутся в полях, то зимой коров надо кормить "с колес". Соответственно, растут затраты на обслуживание транспорта, деньги идут на запчасти. Помимо этого у доярок зарплаты зимой выше, чем летом. И это не первый год, весной, перед выходом на пастбища, цена на молоко снизится. Да и будет молока в два раза больше. Население продает молоко в основном летом, а зимой поменьше.

Расти цены начали еще в октябре. Повышались они не сразу, а ступенчато.

Сырная продукция не подорожала настолько, насколько возросла цена на молоко. Сыр ведь еще должен созреть, деньги за него мы получим только через три месяца.

Корр.: А из чего складывается цена на молочную продукцию?

В.Н.: Цена на молочную продукцию складывается из многих факторов. Первое — из стоимости молока. Второе — из стоимости переработки, которая постоянно растет. Электроэнергия повышается, зимой и цена на уголь выше (а уголь нужен зимой, хотя некоторые переработчики используют его круглый год).

Входят в стоимость молока и транспортные издержки. Не забывайте, что и на горючее цена растет.

Кроме того, цена на молочную продукцию складывается из налогов. Вот с Нового года всех сельхозтоваропроизводителей переводят на НДС-налогообложение. Всех руководителей предупредили, что они будут платить налог на добавленную стоимость. Помимо этого налог вырастет с 18% до 20%. А кто этот налог платит в основном? Население, конечный потребитель. Ну и все равно промежуточный потребитель тоже платит, которым мы и являемся.

Корр.: Говорят, что иногда продукция, производимая в нашем крае, в другом регионе стоит также или даже дешевле. Справедливо ли это?

В.Н.: Это неправда, у нас самые дешевые продукты. В других регионах наша продукция дешевле, если это контрафакт. Бывает, что продукт выставляют под нашим брендом за меньшую стоимость. Но перед этим добавляют туда пальмовое масло.

Корр.: На сколько выше должна быть цена на наш продукт в других регионах?

В.Н.: Надо смотреть на транспортные издержки, потом — на зарплату в регионе. Торговые сети же очень чутко реагируют на то, где население может платить,а где нет.

Корр.: Есть ли у нас спрос на молочную продукцию?

В.Н.: Спрос в основном есть на дешевую молочную продукцию. Это плавленые и простенькие сыры. А сыры высокого класса мало востребованы. Людей со средними доходами маловато. Наше хозяйство производит только элитные сыры: швейцарский, советский, алтайский и так далее. И хотелось бы, чтобы спрос был получше.

Председатель правления некоммерческого партнерства "Алтайсоюзмолоко" Валерий Деккерт, в свою очередь, считает, что цены на молоко нужно было повышать уже давно. При этом цены не росли из-за фальсификата на рынке.

"Рост цен действительно есть и причина банальная, потому что сырья давно не хватает и дефицит сырого молока был всегда. Почему не повышали цену раньше? Потому что много фальсификата. Поэтому рост цен — это нормальное положение, то что сейчас происходит — это должно было случиться. А почему не хватает сырья? Сырого молока не хватает, его заменяют жирами растительными — это набитая тема уже. Сегодня молочные продукты производят без сырья, ни для кого это не новость. Продукцию делают без молока и фальсификата на рынке очень много. Но надо знать, что крестьяне никогда не устанавливают цены на молоко. Они живут по тем правилам, которые им диктуют. Если им скажут завтра, что молоко что будет по 10 рублей, они будут коров доить, работать сутками и работать за эти 10 рублей. Если бы 25 рублей цена на молоко была круглый год, то было бы хорошо. Скажу вам, что на молоке еще ни одно крестьянство не разбогатело. Это не гречиха, не подсолнечник", — рассказал Amic.ru Деккерт.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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