Депутат из Екатеринбурга объяснил, зачем России нужны трудовые лагеря

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, назвавший ГУЛАГ "хорошей вещью", решил в своем Facebook объяснить позицию, сообщает телеканал "360".
На Пирожкова обратили после публикации высказывания в The Village монологов молодых коммунистов. Депутат рассказывает о преимуществах трудовых лагерей в СССР перед нынешней пенитенциарной системой.
"ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги", — заявил Пирожков.
По его словам, содержание одного заключенного обходится государственному бюджету ежегодно в 60 тысяч рублей, в то время как кормящая мать получает менее 500 рублей в месяц. В связи с этим, как он подчеркнул, заключенные должны трудиться на благо общества, перед которым они провинились.
После таких заявлений на Пирожкова обрушилась волна критики со стороны общественности. Как сообщила "URA.RU" правозащитница Зоя Светова, люди плохо знакомы с правоохранительной и судебной системой в России. Она добавила, что коммунисты, оправдывающие репрессии, однажды сами могут оказаться "жертвами карательных мер".
После волны негатива Пирожков решил внести ясность по поводу отношения к ГУЛАГу. Он объяснил, что сопереживает людям, отправленным в трудовые лагеря незаконно. Он выступает за создание трудовых лагерей в современной России без жестокости и беззакония.
"Трудовые лагеря во времена СССР — пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания", — написал Пирожков.
Комментарии
Однозначно зэки должны отрабатывать своё содержание, и еще содержание одного детдомовца, а не сидеть на шее общества..
а правозащитники пусть едут в СШП и там для зэков права качают.
Защищать права людей, совершивших противоправные действия, это верх безумия.