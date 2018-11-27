ЦБ предложил россиянам жаловаться на блокирующие операции банки

Российские банки начали блокировать переводы со счета на счет даже на небольшие суммы, требуя от клиентов обоснованность переводов, ранее сообщили "Известия". В Центральном банке заявили, что подобные действия кредитной организации возможны только при условии, что транзакция совершается без согласия владельца средств.
В Центробанке отметили, что пока не получили ни одной жалобы на блокировку перевода средств. Если же граждане столкнулись с подобной ситуацией, то финансовый регулятор рекомендовал обратиться с жалобой в интернет-приемную. Отмечается, что банк может лишь подтвердить отправление средств или отказ от операции, а требовать от клиента происхождение средств или назначение платежа кредитная организация не должна.
Как пояснил телеканалу "360" независимый экономический эксперт Антон Шабанов, речь о проблемах с переводом денег может идти только в тех случаях, когда они проходят слишком часто.
По его словам, частые переводы небольших сумм могут вызвать у банка подозрения в законности операций. В частности, оператор может заподозрить клиента в отмывании денег или попытке ухода от налогов.
"Все зависит от частоты переводов. Если вы каждые пять минут переводите по тысяче рублей, то это в час получается 300 тысяч, а за сутки получается большая сумма", — пояснил эксперт.
Он отметил, что если проблемы возникли при разовой операции, то нужно писать жалобу в Центробанк, чтобы регулятор разобрался в этом вопросе. Шабанов также отметил, что требование банка объяснить законность происхождения средств распространяется только на большие суммы, но подобная практика действует в России уже несколько лет.
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