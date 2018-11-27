Критический дефект найден на стартовом столе космодрома Восточный

Специалисты космодрома Восточный обнаружили критический дефект на стартовом сооружении ракеты "Союз-2". Об этом свидетельствует договор подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования, размещенный на сайте госзакупок, сообщает телеканал "360".
Нарушения были найдены в деформационном шве фундаментной плиты блоков А и Б. Данный шов был выполнен не по проекту. "Дефект критический", — говорится в документе.
Также отмечается, что внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки "Аквастоп" блоков А и Б имеют разрывы. Среди прочих дефектов, названых критическими: нарушения в расположении швов в бетонировании стены резервуара-накопителя сбора дождевых вод, а также нарушения требований к стыковым соединениям стержней, сеток и каркасов Центрального распределительного пункта.
Между тем в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявили, что к настоящему времени все недочеты уже исправлены.
"Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет", — сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ЦЭНКИ.
В сентябре Роскосмос заявил о пустотах под стартовым комплексом космодрома Восточный. Пустоты появились из-за брака при заливке бетона. Однако нарушения были признаны специалистами некритическими, их устранили спустя месяц.
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