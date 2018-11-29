С 1 января 2020 года для жителей Алтайского края налог на имущество будет рассчитываться не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. Такое решение приняли депутаты парламента региона на сессии в четверг, 29 ноября.
"1 января 2020 года определено в качестве единой даты начала применения на территории Алтайского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", — прокомментировал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.
К уплате налог за квартиру, дом, дачу, гараж и другие имущественные объекты будет выставлен до 1 декабря 2021 года.
Он отметил, что закон позволял оставить ставку по инвентаризационной стоимости до конца 2019 года.
До вступления закона в силу налог на имущество в регионе рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости на 1 января 2013 года, это была самая последняя оценка. В то же время, собственники жилья, построенного в 2013 году и позже, вообще не платили данный налог.
В АКЗС уверены, что после 2020 года распределение налоговой нагрузки будет более справедливым, собираемость налога на имущество физических лиц в местные бюджеты увеличится.
Узнать кадастровую стоимость объекта можно в Росреестре и МФЦ, однако в 2019 году произойдет переоценка, и налог будут исчислять уже по уточненным данным. Специально для этого в 2017 году было создано краевое бюджетное учреждение.
Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов назвал кадастровую оценку справедливее инвентаризационной, но выразил опасение в качестве её оценки. Если работа будет проведена не объективно, то у населения возникнут вопросы в справедливости налогов.
Депутат-справедливоросс Василий Железовский вообще заявил, что считает этот налог несправедливым. Человек уже немало заплатил, купив жилье, но вынужден каждый год платить за него налог.
Комментарии
твари
....."не хорошие люди", одни многоточия....у меня выставляют уже два года с буковкой "К" у обоснования налогов в квитанции. Пришел в налоговую с требованием обещанной скидки, а там сказали что ее пока нет, введут позже....уроды, пришлось идти в суд и там уменьшать КАДАСТРОВУЮ стоимость объекта...а сейчас тут говорят что только с 20 года...какого .. я тогда уже два года так плачу?????
29.11.2018 11:21
Не советую как жить...
И много платишь - разница какая ?
рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости на 1 января 2013 года, это была самая последняя оценка
а почему-же тогда каждый год сумма в квитанции в графе инвентаризационная стоимость увеличивается на величину, превышающую официальный уровень инфляции, например за 2017 год ~7%...
однако в 2019 году произойдет переоценка, и налог будут исчислять уже по уточненным данным
надеюсь кадастровую стоимость недвижеимости в 2019 году переоценят не так как землю и повышение не будет в 4 раза ...
и снова прирастет налог )) ай красавцы, каждый раз находят что уточнить
гостю 29.11.2018 11:40
А не задумывался почему у нас инфляция 3%, а ставка рефинансирования 7-8%, хотя в Европе, как правило они равны. А?
Инвентаризация за 2011 год показывала стоимость жилья 959тыс,
далее за 12г - 993тыс, далее за 15 год 1140 тыс, за 16 год 1320тыс, за 17год 1416 тыс
А жилью 15 лет, оно дешевеет давно
на 47% выросла налоговая база с 11 по 17 год
на 47 % выросла инвентаризационная налоговая база, налог же вырос в 11 раз.
Спасибо благодетели!!!
платил бы налоги с радостью, если бы видел, что бюджетные средства тратятся эффективно на благо края и страны, а пока это не так, плачу без радости
гонец , ну радость у тебя от оплаты налогов, а у меня удивление : как считают инфляцию в стране???
12:18, где радость? нет её. а инфляцию считают так, как прикажут. меньше инфляция - меньше индексация пенсий, зарплат бюджетников, других социальных выплат.
у путиноидов же задача побольше собрать с населения и поменьше потратить на него, чтобы больше осталось денег на воровство и личные понты.