Шестилетняя москвичка выпала из окна 11‐го этажа и выжила

Шестилетняя девочка выжила в Москве после падения с высоты 11-го этажа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение о происшествии на Профсоюзной улице поступило на пульт дежурного 26 ноября в 18:23. Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили травмированную шестилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.
Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и травму груди. Как рассказали родители, девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна 11-го этажа.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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