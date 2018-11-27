Пострадавший украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на судне "Бердянск", рассказал родным подробности своего задания перед выходом в море, в том числе о распоряжении ВМС Украины стрелять по российским кораблям, сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинский портал "Информатор".
Как рассказали изданию родственники моряка Артеменко, моряков ВМС Украины отправили в море в пятницу, 23 ноября. По их словам, перед заданием украинские моряки отдали по требованию мобильные телефоны, которые спрятали в сейфы. Им также запретили сообщать близким какие-либо подробности плавания.
По словам его девушки Марины, перед выходом в море ВМС Украины отдали распоряжение морякам стрелять по российским кораблям.
25 ноября военные корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу РФ. Они двигались в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры и игнорируя требования остановиться. Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ задержали суда с применением оружия. Из 24 военнослужащих двое оказались сотрудниками Сил безопасности Украины (СБУ).
В результате задержания пострадали три рядовых моряка в возрасте 19, 20 и 24 лет. Их состояние оценивается как стабильное.
Россия возбудила уголовное дело по факту незаконного пресечения границы РФ. Украина ввела в некоторых регионах военное положение.
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