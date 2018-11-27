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Медведев оценил шансы Порошенко выиграть президентские выборы

, ИА "Амител"
"Не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах", - резюмировал премьер

Фото: smol.kp.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко может даже не пройти во второй тур выборов главы государства, сообщает "РИА Новости".

"Очевидно, что сегодня действующий президент, президент Порошенко, не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур", — сказал Медведев.

Он отметил, что ради политической выгоды, по всей видимости, и была организована провокация в Керченском проливе.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Согласно исследованиям наибольшей популярностью среди избирателей пользуется Юлия Тимошенко — 18,9% опрошенных. Также избиратели выделили кандидатуру комика Владимира Зеленского (10,7%). Порошенко имеет 9,9% симпатий опрошенных.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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