Вертолет перенес истребитель над крышами домов в Санкт-Петербурге

Над Санкт-Петербургом прошла уникальная транспортная операция — огромный военно-транспортный вертолет Ми-26 перенес на внешней подвеске тяжелый истребитель Су-27, пишет "Российская газета".
15-тонный самолет совершил последний полет с аэродрома Пушкин в Кронштадт, чтобы стать экспонатом военно-исторического парка Западного военного округа.
Истребитель подготовили к перевозке: сняли носовой обтекатель, а рули высоты повернули вертикально. Ми-26 поднялся с аэродрома Левашово, перелетел в Пушкин, подцепил Су-27 и над юго-западными окраинами Санкт-Петербурга, Финским заливом понес истребитель в Кронштадт. 60-километровый маршрут был составлен с учетом всех требований безопасности. В течение всего полета за поведением груза наблюдали видеокамеры вертолета.
"Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске — одна из сложнейших задач для экипажа, она регулярно отрабатывается на занятиях", — рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
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