Власти Петербурга объяснили школьное задание "написать отцу на фронт"

В комитете по образованию Санкт-Петербурга объяснили, что задание для школьников написать "письмо отцу на фронт" предлагает подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны, дети должны знать свою историю, сообщает "РИА Новости".
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что мать петербургской школьницы пожаловалась на домашнее задание написать "письмо отцу на фронт", которое содержится в программе курса "Литературное чтение" для 4 класса. Женщина заявила, что многие отказались выполнять это задание.
"Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей", — ответили в пресс-службы комитета.
Также рассказали, что выполнение этого задания предваряется кратким рассказом педагога о событиях эпохи, введением детей в тему.
"Учитель предлагает детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Методическая служба петербургской Академии постдипломного педагогического образования рекомендует педагогам предлагать детям и альтернативные задания, предоставляя им возможность выбора", — отмечает пресс-служба комитета.
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