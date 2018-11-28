Ротенбергу, Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле

Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени — это уже пятая имеющаяся у него государственная награда, церемония вручения прошла в Кремле, сообщает РБК.
"Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны", — сказал на церемонии президент России Владимир Путин.
Супруга предпринимателя Ирина Винер-Усманова получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Госнаграды также вручили бизнесмену Роману Ротенбергу (Орден дружбы) и певцу Льву Лещенко (орден "За заслуги перед отечеством" I степени).
У Усманова уже есть ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Почета и знак отличия "За благодеяния". По количеству госнаград он сравнялся с владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, у которого их также пять.
Первыми на то, что Усманов получил пятую госнаграду, обратили внимание "Открытые медиа".
"Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается. Спасибо Аллаху, еще одна пятилетка прошла", — цитирует издание слова Усманова на вручении ордена.
Комментарии
раньше лучшим рабочим, дояркам давали награды, а сейчас друзьям -олигархам, и тренеру Кабаевой. растащили всю великую страну и получают теперь каждый год награды
Отвратительно
"Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны"
"Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается".
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Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Есть еще какие-либо сомнения
с кем целуется в десныкто спонсирует нашу "власть" и наоборот?
Наградили Чурикову, Збруева, Агутина, Валерию.
"диагноз товарища Саахова подтвердился" (с)
блин куда мир катится, не мир катится а наша страна катится по наклонной с таким вот "царем" - омерзительно все это выглядит на фоне обещания граждан...
Пилили бюджет , выводили из страны, тяжелейшая работа была проделана!
Мерзко и пакостно...Очередной плевок от пересидента..
Публично поощрил друганов. Все в порядке, к чему возмущения?
Кто заслужил того и наградили.
позор!
Когда же у людей закончится терпение...?
А Винер по вашему не заслужила? Кабаева разве плохой спортсмен?
Глацких то наградили?
28.11.2018 09:20
Злобная бабка
Иди курни трубку и успакойся
В капиталистическом обществе свобода , справедливость и слава покупаются за деньги, ведь всем правит капитал....
Так что с этой точки зрения все нормально - пожертвовал деньжат или поучавствовал в инвестициях, вот ты и герой....
И другое дело, как тебе достался капитал, но то другая история, ельцинская...
Из всех,пожалуй, Винер , Лещенко. Чурикова и Збруев заслуживают.Нельзя же Агутина и Валерию считать певцами,хотя,конечно, это личное мнение (насчет певцов).Поддерживаю гостя от 09:06.