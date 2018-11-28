Среда, 28 Ноябрь, 11:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,78
€ 75,62
273347
Обь
70см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Ротенбергу, Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле

, ИА "Амител"
"С чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны", — сказал Путин

Фото: rbc.ru

Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени — это уже пятая имеющаяся у него государственная награда, церемония вручения прошла в Кремле, сообщает РБК.

"Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны", — сказал на церемонии президент России Владимир Путин

Супруга предпринимателя Ирина Винер-Усманова получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Госнаграды также вручили бизнесмену Роману Ротенбергу (Орден дружбы) и певцу Льву Лещенко (орден "За заслуги перед отечеством" I степени).

У Усманова уже есть ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Почета и знак отличия "За благодеяния". По количеству госнаград он сравнялся с владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, у которого их также пять.

Первыми на то, что Усманов получил пятую госнаграду, обратили внимание "Открытые медиа".

"Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается. Спасибо Аллаху, еще одна пятилетка прошла", — цитирует издание слова Усманова на вручении ордена.
 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.11.2018 09:06
гость

раньше лучшим рабочим, дояркам давали награды, а сейчас друзьям -олигархам, и тренеру Кабаевой. растащили всю великую страну и получают теперь каждый год награды

0  0
28.11.2018 09:13
- гость -

Отвратительно

0  0
28.11.2018 09:20
Злобная бабка

"Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны"

"Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается".
-------------------------
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Есть еще какие-либо сомнения с кем целуется в десны кто спонсирует нашу "власть" и наоборот?

0  0
28.11.2018 09:22
- гость -

Наградили Чурикову, Збруева, Агутина, Валерию.

0  0
28.11.2018 09:28
- гость -

"диагноз товарища Саахова подтвердился" (с)

0  0
28.11.2018 09:29
- гость -

блин куда мир катится, не мир катится а наша страна катится по наклонной с таким вот "царем" - омерзительно все это выглядит на фоне обещания граждан...

0  0
28.11.2018 09:33
Гость

Пилили бюджет , выводили из страны, тяжелейшая работа была проделана!

0  0
28.11.2018 09:53
- гость -

Мерзко и пакостно...Очередной плевок от пересидента..

0  0
28.11.2018 09:56
Kremlin

Публично поощрил друганов. Все в порядке, к чему возмущения?

0  0
28.11.2018 10:01
- гость -

Кто заслужил того и наградили.

0  0
28.11.2018 10:01
- гость -

позор!

0  0
28.11.2018 10:07
Гость

Когда же у людей закончится терпение...?

0  0
28.11.2018 10:14
- гость -

А Винер по вашему не заслужила? Кабаева разве плохой спортсмен?

0  0
28.11.2018 10:18
- гость -

Глацких то наградили?

0  0
28.11.2018 10:20
- гость -

28.11.2018 09:20
Злобная бабка

Иди курни трубку и успакойся

0  0
28.11.2018 10:25
- гость -

В капиталистическом обществе свобода , справедливость и слава покупаются за деньги, ведь всем правит капитал....
Так что с этой точки зрения все нормально - пожертвовал деньжат или поучавствовал в инвестициях, вот ты и герой....

И другое дело, как тебе достался капитал, но то другая история, ельцинская...

0  0
28.11.2018 10:41
Владимир

Из всех,пожалуй, Винер , Лещенко. Чурикова и Збруев заслуживают.Нельзя же Агутина и Валерию считать певцами,хотя,конечно, это личное мнение (насчет певцов).Поддерживаю гостя от 09:06.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:00
В добрый путь: учащихся школы № 53 посвятили в инженеры 0
10:48
Путин подписал закон о налоге для самозанятых россиян 3
10:33
Подробности массового ДТП с участием трамвая в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
10:22
Женщину с криминальным прошлым обвиняют в убийстве сожителя на Алтае 1
10:11
Очевидцы: "неуправляемый" трамвай протаранил несколько машин в Барнауле 22
10:03
Никита Михалков рассказал, что Путин очень "верный друг" 1
10:00
Как вырастить гения: в Барнауле открылись курсы скоросчета для детей 0
09:49
"Живописный" досуг от Арт-Галереи "Бандероль" 0
09:33
Тренер в Подмосковье наказал ребенка ударом ноги по голове 4
09:27
Взвешенное решение: власти думают, как поднять тариф на проезд в Барнауле 24
09:14
Орешкин назначил на руководящий пост неизвестного медика из Таджикистана 22
09:02
Ротенбергу, Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле 17
09:00
Как купить или продать квартиру самостоятельно 0
08:56
Жириновский опроверг "предложение" обложить школьников налогами 0
08:49
Больная раком пенсионерка насмерть замерзла в собственном доме 13
08:28
Солнце перед гибелью засыплет Землю наноалмазами 1
08:03
Если мировые звезды, то на Европе Плюс: как делают радиостанцию номер один 12
07:50
Заболеваемость туберкулезом снижается в Алтайском крае 2
07:34
Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II 0
07:22
Отец династии: как крестьянин Демидов поднимал русскую промышленность 11
07:15
Власти Алтайского края нашли-таки главного по мусору в Рубцовской зоне 1
07:03
Достучаться до души: как в Алтайском крае борются с долгами по алиментам 26
06:48
Просто наступила зима: почему в Алтайском крае подскочили цены на молоко 2
06:32
Рождественский пост-2018: что можно есть и что нельзя делать 5
06:23
Огромную квартиру с библиотекой под куполом продают в Барнауле за 29 млн 10
06:14
"Плюс" со снегом и сильным ветром придет в Алтайский край 28 ноября 0
06:01
Много проблем: барнаульский регоператор о новой системе сбора мусора 6
05:46
Минтруд готовит законопроект о запрете работы в опасных условиях 0
04:51
Илон Маск призвал людей скорее становиться киборгами 1
03:39
Российские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс 0
02:32
Названы потенциальные страны-покупатели танка "Армата" 1
01:01
Суд Крыма арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы России 0
00:14
Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае 0
23:50
Кот станцевал на льду перед замерзшей рыбой 1
23:29
Австралийские близняшки спустили $250 тысяч, чтобы стать еще сексуальнее 9
23:14
Путин заявил о необходимости изменить несколько правил в образовании 3
22:51
Опубликован обновленный указ о военном положении на Украине 0
22:31
Россиян перестанут сажать в тюрьму за "шпионские ручки" 2
22:18
Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью 1
21:51
Власти Петербурга объяснили школьное задание "написать отцу на фронт" 4
21:41
Вертолет перенес истребитель над крышами домов в Санкт-Петербурге 0
21:17
Медведев оценил шансы Порошенко выиграть президентские выборы 2
20:57
Мужчину забыли пристегнуть к дельтаплану и он две минуты держался на руках 2
20:45
СМИ: пострадавший украинский моряк рассказал о приказе стрелять по кораблям 0
20:31
Шестилетняя москвичка выпала из окна 11‐го этажа и выжила 0
19:51
Критический дефект найден на стартовом столе космодрома Восточный 6
19:37
ЦБ предложил россиянам жаловаться на блокирующие операции банки 1
19:08
Коротко о главном: цена за проезд, 90-е в Барнауле и новые чиновники Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 ноября
18:51
Депутат из Екатеринбурга объяснил, зачем России нужны трудовые лагеря 4
18:27
Подросток погиб на железнодорожных путях в Красноярском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.