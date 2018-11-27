Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью

Обвиняемая в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории США россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру, сообщает "Интерфакс".
Об этом общественность проинформировал вице-президент российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.
По его словам, об этом Бутина сообщила в телефонном разговоре с отцом. Она отметила, что уже неделю находится в одиночке и ей не разрешают днем гулять — только ночью, с 2 до 4 часов.
Мельников расценивает данное отношение к Бутиной, как своего рода пытку для того, чтобы оказать на подсудимую психологическое давление.
Он подчеркнул, что направил обращение на имя омбудсмена по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию с нарушением прав Бутиной.
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