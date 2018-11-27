Россиян перестанут сажать в тюрьму за "шпионские ручки"

Пленум Верховного суда обсудил проект постановления, в котором четко прописано, какую аппаратуру считать шпионской, а значит, подсудной, пишет "Российская газета".
Согласно судебной статистике, в 2011 году по статье 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" были осуждены 49 человек. А в 2016 году — уже 236. В 2017 — 257 человек. За шесть месяцев нынешнего года — 86 осужденных. Вероятно, после того как проблема стала широко обсуждаться, практика постепенно начала меняться. Подготовленные разъяснения, по мнению экспертов, еще больше защитят граждан от казусов.
Более того, документ поясняет, что в таких делах всегда надо уточнять цели человека. Если планировал собирать тайное досье на соседей, это безусловно подсудно. Если он и знать не знал, что китайский подарок, какая-нибудь ручка, имеет секретный микрофон, то судить не за что.
В УК есть статья, наказывающая за использование спецтехники для негласного получения информации. Как пояснил, представляя проект постановления, судья Верховного суда РФ Петр Кондратов, граждане нередко покупают, например, трекеры — приборы, которые отслеживают передвижение. Используют их, допустим, против угона автомобиля или присмотра за детьми.
"Однако приобретение таких устройств, в том числе посредством общедоступных интернет-ресурсов, где они рекламируются как бытовые приспособления, может оказаться весьма небезопасным для приобретателя с точки зрения уголовного преследования", — заметил судья. Потому что на покупателей нередко заводили дела за использование якобы шпионской аппаратуры.
По словам Кондратова, подготовленные разъяснения призваны "исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности". Согласно этим разъяснениям, не могут быть квалифицированы по статье УК "действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан (включая вмешательство в чужую личную жизнь)".
Например, известны случаи, когда на скамью подсудимых сажали за продажу GPS-трекеров для автомобилей. Некоторые такие приборы позволяют вести аудиозапись (это может пригодиться, если машину угонят). После принятия постановления подобные дела должны рассыпаться в суде. Другая история: правоохранители завели дело на фермера, купившего GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. Разъяснения Верховного суда защищают в таком случае человека от обвинительного приговора.
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