Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначил на пост директора Кадастровой палаты РФ неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медицинским братом, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на заметку в интернет-сообществе Pikabu, где разместили фото соответствующих документов.
Сведения о назначении подтверждаются на официальном сайте Росреестра, к которому относится ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии": Тухтасунов Парвиз Константинович значится в должности директора ведомства.
Приказ о назначении на руководящий пост также подписан замминистра Викторией Абрамченко.
Согласно обнародованным документам, Парвиз Тухтасунов родился 11 июля 1985 года в Душанбе. В 2008 году он окончил Медицинскую академию им. И.М. Сеченова в Москве, получив диплом по специальности "лечебное дело". Из опубликованной на Pikabu кадровой справки следует, что в период с 2006 по 2008 год Тухтасунов работал медбратом, а после в течение восьми лет был безработным.
В августе 2016 года он числился заместителем директора аппарата управления в ФГБУ "Россельхозземлемониторинг", где проработал до октября того же года, а затем перешел на должность советника руководителя Росреестра, которую занимал до 27 ноября текущего года.
С 27 ноября распоряжением главы Минэкономразвития Максима Орешкина назначен на пост директора Кадастровой палаты.
На официальном сайте Федеральной кадастровой палаты пока нет фотографии и данных о его биографии, указан только перечень обязанностей. Он будет курировать борьбу с взяточничеством, защиту государственной тайны, внутренний мониторинг и контроль, взаимодействовать с Росреестром, а также контролировать вопросы кадровой и информационной политики.
Комментарии
Это полный писец
"Он будет курировать борьбу с взяточничеством, <...>, а также контролировать вопросы кадровой и информационной политики"
Бва-ха-ха, пчелы против меда
Вы мне ответьте это вообще как такое возможно?????? или просто для избранных всякие "конкурсы" и тд. не проводятся???? т.е. вариантов больше не было да, достойных нет я так понимаю с профильным образованием!!! Уже просто в наглую делают что хотят и не скрывают это!!!
в интернете пишут, что это личный массажист Орешкина и Абрамченко, которая приказ подписала. Причем с последней массаж, говорят, перетекал еще в кое -что
сейчас он ее реанимировать будет)))
нормальная карьера. из Таджикистана в князи. а еще говорят в России социальный лифт перестал работать
нормально, посадили подставного, будут ему "среднюю зарплату" платить, остальное в карман за "протежирование".
Орешкин решил переплюнуть Компота с Мутко. Чиновники резвятся, а мы наблюдаем шоу
Главное - связи и знакомства
И главное - это в ведомстве, тесно связанном с закреплением прав на недвижимость! там и так бардак, а теперь еще лохмаче будет!!!!!
Да все же просто. Это младший брат Орешка по отцу.
Как станешь представлять к крестишку ли, к
местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!.. (с)
Все можно купить кроме здоровья.
ну, кто-то любит гимнасток, а кто-то массажистов...
28.11.2018 09:51
- гость -
Да все же просто. Это младший брат Орешка по отцу.
Орешкин- Станиславович, а Тухтасунов- Константинович, не проходит версия
Когда же у людей закончится терпение...?
Орешкин- Станиславович, а Тухтасунов- Константинович, не проходит версия
Все проходит. Отцом могут записать любого, если он сам этого хочет. Либо отчество мать говорит.
Вопрос первый: а правда ли это или утка из желтой прессы?
Вопрос второй: профнепригодность такого человека очевидна, на что расчитывают такие Орешкины ??
Диплом: лечебное дело, но врачом не работал ,а работал медбратом....
А в россии сразу в министерство попал???
Радуюсь за наш гондурас!!!!
28.11.2018 10:14
- гость -
Так известно на что - на полную безнаказанность.
Крепкий орешек. Это говорит о том что министрам заняться нечем. Бизнесу они не нужны от них только вред.
Наша Раша. Джамшут и Равшан-насяльника росреестра!
как так можно, опыта работы вообще нет!!!!!!!!!!!!!!! люди годами работают, нарабатывают опыт. а тут два месяца советником в росреестре и все готовый директор!!! Их там вообще разогнать всех надо!!!