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Австралийские близняшки спустили $250 тысяч, чтобы стать еще сексуальнее

, ИА "Амител"
Анна и Люси потратили годы и сотни тысяч долларов, чтобы сделать одинаковые пластические операции

33-летние близняшки Анна и Люси Декинк прославились, как самые идентичные близнецы в мире. Кроме того, они потратили почти 250 тысяч долларов на одинаковые пластические операции, но теперь жалеют об этом, пишет LIFE со ссылкой на Daily Mail.

Анна и Люси потратили годы и сотни тысяч долларов, чтобы стать как можно более сексуальными и при этом остаться одинаковыми. Результат операций оказался предсказуем: близняшки стали невероятно похожи не только друга на друга, но и на кукол из магазина для взрослых.

Вскоре у девушек появились хейтеры. "Чем популярнее мы становились, тем больше ненавистников у нас появлялось", — рассказала одна из близняшек.

Теперь они признались, что жалеют о сделанных операциях. По их словам, на каком-то этапе ситуация с пластикой и в самом деле вышла из-под контроля. Так, размер их губ стал слишком велик даже для них самих, поэтому сестры избавились от татуажа и откачали часть наполнителя.

"Наши губы слишком выделялись и не соответствовали остальному лицу. Мы пытались следовать моде, но зашли слишком далеко", — пожаловалась одна из сестер.

Близняшки сняли нарощенные ресницы и решили отказаться от наращивания волос. Фото в обновленном "естественном" виде Анна и Люси выложили в своем Instagram. И хотя натуральной их внешность все равно не назвать, поклонники одобрили изменения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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