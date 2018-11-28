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Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае

, ИА "Амител"
Ученый рассказал, что в ноябре эксперимент увенчался успехом - родились девочки-близнецы

Фото: technologyreview.com

Китайский исследователь Цзянкуй Хе из университета в Шэньчжэне утверждает, что под его руководством на свет появились первые генетически модифицированные дети, пишут "Вести" со ссылкой на Associated Press.

По словам ученого, ДНК эмбрионов была изменена при помощи известной методики генетического редактирования — CRISPR. Из последовательности генов исследователи удалили ген CCR5, который делает клетки организма уязвимыми к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ).

Информация о том, что китайские исследователи решили поставить этически неоднозначный и рискованный эксперимент, впервые появилась в MIT Technology Review несколькими часами ранее.

Издание ссылается на документы (на китайском), которые подтверждают: ученые из Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне действительно искали пары, страдающие бесплодием, чтобы предложить им участие в эксперименте.

Отмечается, что исследование получило одобрение комитета по медицинской этике больницы здоровья матери и ребенка HOME в Шэньчжэне.

Ученый рассказал, что в ноябре эксперимент увенчался успехом: родились девочки-близнецы, чьи эмбрионы модифицировали при помощи CRISPR перед тем, как поместить в организм матери.

Важно отметить, что вся информация пока приводится со слов ученого, в рецензируемом журнале работа пока не опубликована. Вероятно, подробности эксперимента будут объявлены на Втором международном саммите по редактированию человеческого генома, который завтра открывается в Гонконге.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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