В Ростове ученые представили аппаратно-программный комплекс для ранней диагностики онкологических заболеваний, который будет определять болезнь по выдыхаемому воздуху, а "сенсором" выступит лабораторная крыса, пишет "Российская газета".
"Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе", — уточнили представители ЮФУ во время презентации необычного комплекса в Южном федеральном университете.
После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания.
Демонстрация прошла в рамках совещания, посвященного проблеме скрининга и ранней диагностики социально значимых заболеваний.
Как сообщили разработчики уникальной технологии, на процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут.
По словам заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований, руководителя направления химико-биологических и медицинских исследований Александра Панфилова, система не имеет мировых аналогов, а автоматизация процедуры обследования позволит проводить большие объемы работ по диспансеризации населения.
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