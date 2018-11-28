Жириновский опроверг "предложение" обложить школьников налогами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал про "очередной пример грязной кампании", когда против его партии запустили "фейк-ньюс о том, что наш депутат Ярослав Нилов якобы предлагает обложить школьников налогами".
"По действующему Трудовому кодексу наниматься на работу и так можно уже с 14 лет, а заниматься бизнесом — нет. Мы предложили это исправить и разрешить молодым людям и бизнесом заниматься легально уже с 14 лет. Нилов предлагал дать возможность молодым людям добровольно с 14 лет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, занимаясь отдельными видами деятельности, например, продажей рекламы в своем блоге, написанием статей, оказанием услуг в сфере IT или программировании. Еще раз подчеркну — добровольно", — пояснил Жириновский.
"Если они захотят зарегистрироваться, это позволит им пользоваться всеми бизнес возможностями. Например, выполнять не только "серые" заказы за наличные без договора, но и официальные от юридических лиц по безналичному расчету. Сегодня это требование большинства крупных рекламодателей", — добавил он.
По мнению Жириновского, такой подход значительно расширит поле деятельности молодого предпринимателя, позволит зарабатывать больше и даст ему юридическую защиту.
"А главное — начнет формироваться официальный трудовой стаж, будущая пенсия, появится финансовая грамотность", — подчеркнул лидер ЛДПР.
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