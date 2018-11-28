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Суд Крыма арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы России

, ИА "Амител"
Моряки пробудут под стражей до 25 января 2019 года

Фото: fromua.news

Суд Симферополя на два месяца арестовал 12 украинских моряков за нарушение российской границы, сообщает телеканал "360".

Рассмотрение дел обвиняемых проходило сразу в трех судебных залах. Согласно вердикту судьи, моряки пробудут под стражей до 25 января 2019 года.

Всего задержано 24 человека. Для еще девяти из них суд изберет меру пресечения 28 ноября. 

Трое обвиняемых пока не могут явиться на заседания, так как в данный момент проходят лечение в больнице Керчи. Они взяты под охрану. Когда их будут судить, пока неизвестно.

В воскресенье, 25 ноября, пограничное управление ФСБ России задержало в Керченском проливе три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Украинские военные пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. В России сочли инцидент спланированной провокацией. Киев в ответ на задержание судов ввел военное положение в ряде регионов на 30 дней.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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