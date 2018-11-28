Среда, 28 Ноябрь, 05:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,78
€ 75,62
269905
Обь
73см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Илон Маск призвал людей скорее становиться киборгами

, ИА "Амител"
Чтобы выжить и не стать "шимпанзе в резервации" людям необходимо слиться с машинами

Фото: hyser.com.ua

Основатель SpaceX и бывший глава Tesla Илон Маск в интервью изданию Axios заявил, что искусственный интеллект несет опасность и ставит под угрозу существование человека в будущем, поэтому людям как можно скорее необходимо слиться с машинами, сообщает телеканал "360".

Маск заявил в интервью, что сильно разочаровался в людях, но все еще верит в человечество. Он отметил, что многие просто не понимают, насколько опасны новые технологии для человека, как биологического вида.

Он уверен, что искусственный интеллект поработит человека и поместит его в резервации, как люди поступили с шимпанзе. Он также уверен и в том, что человечество еще можно спасти. Для этого всем надо как можно скорее стать в буквальном смысле киборгами и слиться с машинами, став с ними "одним видом".

Маск отметил, что для этого его компания Neuralink занимается созданием нейроимпланта, который позволит соединить мозг людей и искусственный интеллект. Саму разработку Маск описал как "микросхему и кучу проводов, которые будут вживлять в череп".

Маск утверждает, что над проектом работают лучшие нейробиологи и инженеры со всего мира, и в его компании уже знают, как можно безопасно делать людей киборгами.

По словам Маска, такая "киборгизация" позволит не только избежать конфликта со все умнеющим искусственным интеллектом, но и позволит противостоять естественному желанию властей и бизнеса контролировать людей на нейроуровне, вмешиваясь в сознание.

Кроме того, как он отметил, наработки в данной сфере позволят решить многие проблемы людей со здоровьем и улучшить физические способности каждому.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
04:51
Илон Маск призвал людей скорее становиться киборгами 0
03:39
Российские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс 0
02:32
Названы потенциальные страны-покупатели танка "Армата" 0
01:01
Суд Крыма арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы России 0
00:14
Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае 0
23:50
Кот станцевал на льду перед замерзшей рыбой 0
23:29
Австралийские близняшки спустили $250 тысяч, чтобы стать еще сексуальнее 0
23:14
Путин заявил о необходимости изменить несколько правил в образовании 0
22:51
Опубликован обновленный указ о военном положении на Украине 0
22:31
Россиян перестанут сажать в тюрьму за "шпионские ручки" 0
22:18
Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью 0
21:51
Власти Петербурга объяснили школьное задание "написать отцу на фронт" 0
21:41
Вертолет перенес истребитель над крышами домов в Санкт-Петербурге 0
21:17
Медведев оценил шансы Порошенко выиграть президентские выборы 0
20:57
Мужчину забыли пристегнуть к дельтаплану и он две минуты держался на руках 0
20:45
СМИ: пострадавший украинский моряк рассказал о приказе стрелять по кораблям 0
20:31
Шестилетняя москвичка выпала из окна 11‐го этажа и выжила 0
19:51
Критический дефект найден на стартовом столе космодрома Восточный 2
19:37
ЦБ предложил россиянам жаловаться на блокирующие операции банки 0
19:08
Коротко о главном: цена за проезд, 90-е в Барнауле и новые чиновники Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 ноября
18:51
Депутат из Екатеринбурга объяснил, зачем России нужны трудовые лагеря 2
18:27
Подросток погиб на железнодорожных путях в Красноярском крае 0
18:12
Верховный суд объяснил россиянам, как бороться с шумными соседями 1
17:51
Самый богатый житель Китая стал коммунистом 3
17:32
Россияне закупились в "Черную пятницу" на 17 млрд рублей 2
17:21
Бухгалтера краевого учреждения на Алтае осудили за присвоение 1,6 млн руб. 2
17:13
Новосибирец ограбил цветочный киоск, чтобы подарить девушке 31 розу 0
17:02
Кудрин заявил о попавшей в "застойную яму" экономике России 15
16:54
"Единая Россия" проведет массовый прием граждан на Алтае к 17-летию 1
16:49
Юного барнаульца судят за порношантаж в отношении 13-летней девочки 5
16:33
Путин поздравил Бориса Гребенщикова с "созданием целого мира" 1
16:22
Барнаулец с криминальной историей украл семь дорожных знаков 3
16:13
Подсказку Голиковой, на чем еще можно сэкономить, высмеяли в Сети 21
16:01
Власти Барнаула начали прорабатывать вопрос о повышении тарифов на проезд 35
15:48
Россияне будут судиться по новым правилам: что изменится 1
15:34
Более 70% россиян одобрили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года 12
15:23
Статистику о здоровье населения будут собирать в России ежегодно 1
15:12
Министр алтайской культуры прояснила судьбу здания Художественного музея 1
15:01
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре, гололеде и снеге 0
14:50
Два алтайских школьника получили благодарность от Жириновского 0
14:33
Банки стали требовать обоснований на переводы в тысячу рублей 10
14:26
Барнаульский "стрелок из ТТ" получил 15 лет колонии за убийство и разбой 5
14:13
Нового куратора строек назначили в Алтайском крае 1
14:02
Беспилотные автомобили в России получат специальный знак 6
13:51
Модернизированному управлению молодежной политики Алтая нашли начальника 4
13:40
Барнаульцев со сверхспособностями пригласили на первую "Школу экстрасенсов" 6
13:32
Экс-глава ВМФ РФ рассказал о росте любви молодежи к армии 7
13:24
В Алтайском крае сменился руководитель ведомства, отвечающего за тарифы 18
13:15
Управление по СМИ Алтайского края ожидаемо возглавил Нечепуренко 0
13:06
90-е в Барнауле: дело об избиении ребенка битой взяли на особый контроль 18

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.