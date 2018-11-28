Илон Маск призвал людей скорее становиться киборгами

Основатель SpaceX и бывший глава Tesla Илон Маск в интервью изданию Axios заявил, что искусственный интеллект несет опасность и ставит под угрозу существование человека в будущем, поэтому людям как можно скорее необходимо слиться с машинами, сообщает телеканал "360".
Маск заявил в интервью, что сильно разочаровался в людях, но все еще верит в человечество. Он отметил, что многие просто не понимают, насколько опасны новые технологии для человека, как биологического вида.
Он уверен, что искусственный интеллект поработит человека и поместит его в резервации, как люди поступили с шимпанзе. Он также уверен и в том, что человечество еще можно спасти. Для этого всем надо как можно скорее стать в буквальном смысле киборгами и слиться с машинами, став с ними "одним видом".
Маск отметил, что для этого его компания Neuralink занимается созданием нейроимпланта, который позволит соединить мозг людей и искусственный интеллект. Саму разработку Маск описал как "микросхему и кучу проводов, которые будут вживлять в череп".
Маск утверждает, что над проектом работают лучшие нейробиологи и инженеры со всего мира, и в его компании уже знают, как можно безопасно делать людей киборгами.
По словам Маска, такая "киборгизация" позволит не только избежать конфликта со все умнеющим искусственным интеллектом, но и позволит противостоять естественному желанию властей и бизнеса контролировать людей на нейроуровне, вмешиваясь в сознание.
Кроме того, как он отметил, наработки в данной сфере позволят решить многие проблемы людей со здоровьем и улучшить физические способности каждому.
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