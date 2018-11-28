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Минтруд готовит законопроект о запрете работы в опасных условиях

, ИА "Амител"
Законопроект не касается, например, пожарных или спасателей

Фото: kamprok.ru

Замглавы департамента условий охраны труда Минтруда Альберт Сакаев заявил, что в ведомстве планируют запретить работу в условиях, которые относятся к четвертому классу опасности. О подготовке соответствующего законопроекта, передает ТАСС.

По степени вредности и опасности условия труда подразделяют на четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

"Главная цель этого законопроекта — повышение эффективности профилактики производственного травматизма, повышение культуры безопасности труда. Мы предлагаем ввести запрет на работу в условиях труда, которым, по результатам проведенной специальной оценки условий труда, установлен четвёртый или опасный класс", — сказал Сакаев.

По его словам, если опасные условия труда будут выявлены, работодатель будет обязан приостановить работу и улучшить условия труда как минимум до третьего класса.

Сакаев также отметил, что законопроект не касается, например, пожарных или спасателей, то есть представителей профессий, которые сами по себе опасны.

Кроме того, предполагается внедрение базового принципа предупреждения и профилактики производственного травматизма, основанного на выявлении и устранении опасностей на рабочих местах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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