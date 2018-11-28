Солнце перед гибелью засыплет Землю наноалмазами

Землю и другие планеты Солнечной системы засыплет кучами песка, наноалмазов и корундов, которые звезда воспроизведет в последние секунды своей жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал MNRAS.
Ученые разработали специальную программу, которой удалось установить, откуда в космосе неисчисляемое количество пыли. Как полагают эксперты, взрывы сверхновых звезд были одним из главных источников пыли и другой твердой материи в ранней Вселенной.
"Нам удалось доказать, что главными источниками пыли являлись сверхновые звезды. При этом порядка 20% частиц звезды остаются нетронутыми после взрыва, что сильно меняет картину мироздания", — говорится в исследовании.
Отмечается, что примерно через пять миллиардов лет Солнце станет поглощать гелий из-за того, что водорода больше не останется. В результате этого процесса недра звезды разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки раздуются и поглотят Меркурий и Венеру.
Земля же, в свою очередь, станет безжизненным раскаленным шаром. В конечном итоге Солнце превратится в "белый карлик" после серии мощных вспышек. Оно продолжит светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре.
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